年節禮盒滯銷 憨兒催買氣

真善美社會福利基金會推出公益年節禮盒，盼大眾踴躍認購。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

真善美社會福利基金會推出公益年節禮盒，禮盒全數由憨兒親手組合包裝，距離農曆年不到1個月的時間，原本預計義賣的3000盒，截至目前僅賣出不到400盒，看到辦公室堆著滿滿包裝好的禮盒，憨兒們好失望，期盼社會大眾踴躍認購。

一早參與包裝工作的6名憨兒依舊如期站上生產線，從瓜子的放置、到餅乾和茶包的排列一點也不馬虎，最後再蓋上盒蓋、黏上貼紙，茶香禮盒就組裝完成，因為每個憨兒們程度不同，每個關卡老師還特別用紙卡圖示來做提醒，希望讓憨兒們學習獨立作業能力。

25歲的憨兒小翠，在中風後無法外出工作，在院內幫忙手作物品與包裝工作，是她最大的成就來源了，尤其是年節包裝徵選，她是第一個主動要加入的憨兒，每年的願望都一樣，就是想給媽媽一個紅包。

真善美社會福利基金會教保老師謝秀絹表示，包裝工作是要讓憨兒們願意動手、用腦，減緩身體退化速度，同時也給予適當的獎勵金回饋，今年禮盒滯銷，還有憨兒自願去加油站義賣、發傳單。

憨兒公益年節禮盒內容物有茶瓜子、紅茶餅乾、高山烏龍茶包，每盒398元，好吃又應景，期許大家發揮愛心，用行動購買禮盒，幫憨兒們過個好年，愛心專線：03-4561455轉227。

(中國時報)

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