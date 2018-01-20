宮崎野球團訪竹縣 以球會友

2018年01月20日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

「2018新竹縣中日少棒國際交流賽」邁入第8個年頭，19日宮崎縣都城少年野球團與新竹縣各國小組成的聯隊，在竹東鎮中山國小交流，縣長邱鏡淳也不忘送上當季盛產的椪柑，結合體育賽事行銷農特產品。

宮崎縣都城少年野球團在本部長星原透帶領下，已與新竹縣政府交流多年，彼此往返台、日進行體育活動，此次新竹縣由中山國小、關西國小、上館國小及竹縣聯隊組成4支少棒隊，舉辦4場比賽，儘管19日上午陰雨綿綿，比賽仍照樣舉辦。

邱鏡淳表示，縣府長期關注學生的體育發展，在國人最重視的棒球運動中，也投入不少資源，期望棒球能在基層扎根，為國家培育更多選手。近年新竹縣有棒球隊的國中、小，在各項賽事上均有斬獲，像是19日的地主中山國小少棒隊，去年便與關西國中，雙雙獲得全國中信盃不同組別的總冠軍。

邱鏡淳表示，去年8月，縣府支持中山國小少棒隊前往宮崎縣交流賽，並約定每年12月或1月在台灣相聚，星原透也如期率團回訪新竹縣，星原透表示，透過兩縣交流，也能精進彼此球技，拓展國際視野。

新竹縣正值柑桔盛產季節，邱鏡淳也不忘送上椪柑、香蕉、茶葉和客家美食，招待來自日本的選手及貴賓，邱鏡淳說，竹縣盛產柑桔，擁有多項品種如椪柑、海梨柑等，汁多味甜，不僅體育有所切磋，也藉機促銷農業。

(中國時報)