宮崎野球團訪竹縣 以球會友

2018新竹縣中日少棒國際交流賽19日舉辦，來自日本宮崎縣的都城少年野球團，與竹縣4支隊伍競技。（莊旻靜攝）

友善列印
中國時報
／竹縣報導

「2018新竹縣中日少棒國際交流賽」邁入第8個年頭，19日宮崎縣都城少年野球團與新竹縣各國小組成的聯隊，在竹東鎮中山國小交流，縣長邱鏡淳也不忘送上當季盛產的椪柑，結合體育賽事行銷農特產品。

宮崎縣都城少年野球團在本部長星原透帶領下，已與新竹縣政府交流多年，彼此往返台、日進行體育活動，此次新竹縣由中山國小、關西國小、上館國小及竹縣聯隊組成4支少棒隊，舉辦4場比賽，儘管19日上午陰雨綿綿，比賽仍照樣舉辦。

邱鏡淳表示，縣府長期關注學生的體育發展，在國人最重視的棒球運動中，也投入不少資源，期望棒球能在基層扎根，為國家培育更多選手。近年新竹縣有棒球隊的國中、小，在各項賽事上均有斬獲，像是19日的地主中山國小少棒隊，去年便與關西國中，雙雙獲得全國中信盃不同組別的總冠軍。

邱鏡淳表示，去年8月，縣府支持中山國小少棒隊前往宮崎縣交流賽，並約定每年12月或1月在台灣相聚，星原透也如期率團回訪新竹縣，星原透表示，透過兩縣交流，也能精進彼此球技，拓展國際視野。

新竹縣正值柑桔盛產季節，邱鏡淳也不忘送上椪柑、香蕉、茶葉和客家美食，招待來自日本的選手及貴賓，邱鏡淳說，竹縣盛產柑桔，擁有多項品種如椪柑、海梨柑等，汁多味甜，不僅體育有所切磋，也藉機促銷農業。

(中國時報)

年節禮盒滯銷 憨兒催買氣 盧秀燕打婦女牌 江啟臣市場拜票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。