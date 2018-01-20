盧秀燕打婦女牌 江啟臣市場拜票

江啟臣（右）深入太平黃昏市場拜票，盼貼近選民的心。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導
盧秀燕（左三）與婆婆媽媽搏感情，發送實用的春聯跟面紙拉近距離。（張妍溱攝）

宣布參選台中市長的立委盧秀燕，19日出席台中市婦工總會年終餐敘，針對國民黨台中市長黨內初選將採「全民調」，盧秀燕表示，尊重黨中央與市黨部決定，若協調不成，只要合乎公平、公正、公開的方式產生候選人就好。

同樣爭取國民黨提名參選台中市長的立委江啟臣，19日則進入太平黃昏市場掃街拜票，逐一與鄉親握手、尋求支持，獲得攤商熱情回應。江表示，南太平因距離74線快速道路匝道較遠，交通上仍不便，已向公路總局爭取增設匝道。

盧秀燕在餐敘現場遞給人手一包面紙，相當貼心，分贈的迎新春聯也很受婆婆媽媽們歡迎。盧秀燕指出，女人挺女人！身為職業婦女的她若當選台中市長，對於婦女同胞更具同理心，絕對重視台中女性市民的權益及福利。

「啟動更好新台中，民調支持江啟臣！」在大聲公的造勢下，江啟臣深入位於東區與太平交界的新光黃昏市場，他逐一與攤商、購物民眾握手，懇求鄉親支持，不少民眾開心地與江合影，表達熱烈支持。

江啟臣說，市場是最貼近基層的地方，到市場拜票更能感受市民的溫度，目前已走訪10多個市場，發現太平人口密集，74線快速道路通車雖促進該區交通迅速便捷，但南太平距匝道較遠，已向公路總局爭取增設匝道，解決交通不便。

對此，台中市交通局表示，台74線增設匝道，目前已完成3處匝道可行性評估與水理分析，不解江為何未掌握相關進度，呼籲江協助勸國民黨台中市議會黨團不要再擋市府總預算。

(中國時報)

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