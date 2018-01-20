國姓小旅行 賞梅喝咖啡

2018年01月20日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣國姓鄉擁有許多梅園，特別是北山、南港、港源地區，農民長期採用粗放的方法管理，使得梅園呈現草生、自然、優美的景觀，國姓鄉農會有意推廣梅樹下喝咖啡的遊程，營造愜意的氛圍外，也讓國姓咖啡的品質深刻留在遊客心中

國姓鄉約有50多公頃梅園，主要分布在北山村九份二山、金瓜山與港源山區，北港、長流與長福村也有零星分布，有別於信義鄉風櫃斗、烏松崙、柳家梅園集中形成帶狀風景區，國姓鄉梅園較為分散，即使丘陵景觀景色不輸其他賞梅風景區，但名氣不如其他梅區響亮。

為導客入村，讓種植梅樹的農民也能賺到觀光財，國姓鄉農會擬推動梅樹下的小旅行，邀請遊客帶著野餐墊，邊賞梅、邊品嘗國姓精品咖啡，國姓鄉農會總幹事余家彥表示，九份二山是九二一大地震災區，經多年復甦，許多農民放棄檳榔，改種咖啡，國姓鄉農會「九二咖啡」品牌，要將友善土地的咖啡推廣出去。

余家彥表示，國姓鄉的梅樹採較為粗放的方式種植，因此梅樹樹型優美，草生栽培的環境，綠草如茵，如搭配藍天與梅花花海，形成如夢似幻的景色，在美景間席地現場磨豆聞香，品嘗國姓咖啡，是人生一大享受。

但通往梅園的產業道路路幅較小，不易會車，鄉農會計畫與在地的四輪傳動廂型車業者洽談合作，希望以接駁方式導引遊客入村賞景。

(中國時報)