假檢警詐財老梗 騙倒銀行副理

2018年01月20日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

假檢察官催繳電話費詐騙手法，讓曾阻止詐騙事件的退休銀行副理及婦人上當，被騙500多萬元，嘉義市警方19日破獲2起詐騙案，並查獲1支改造手槍，將主嫌黃茄成、詐騙通緝犯林凡宇等2嫌依詐欺、違反槍炮彈藥管制條例移送法辦。

林姓婦人於2017年11月20日、許姓前銀行副理於同年12月6日，先後被詐騙集團以「中華電信公司通話費催繳語音電話」，誆稱其銀行戶頭遭人冒用姓名，必須配合檢警的指示提領存款，否則將凍結銀行帳戶。林婦、許男信以為真，分別提領260萬、235萬元，交付給穿黑色皮鞋、手持公事包、戴粗框黑色眼鏡的假檢察官，事後才驚覺受騙，趕緊報案。

警方專案小組追查此一詐騙集團，並調閱車手行經路線之路口及民宅監視器，過濾上千筆監視器畫面，鎖定面交車手的特徵，循線追查一干嫌犯聚集處所後，18日持搜索票南下高雄市鳳山區瑞中街，逮捕主嫌黃茄成、詐欺通緝犯林凡宇及陳姓、廖姓、陳姓等5人，現場還查獲改造手槍1把、子彈8顆、手機11支、SIM卡5張、嘉義縣市、台南市及屏東縣電話簿3本、法院假傳票1疊，MAZDA自小客車1台等贓證物。

警方調查，32歲主嫌黃茄成有槍炮彈藥前科，負責開車接送假扮檢察官的22歲林凡宇，2人一組面交取錢；2嫌坦承向林婦、許男詐取500餘萬，其他3嫌涉案情節待釐清，訊後飭回。

(中國時報)