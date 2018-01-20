酒癮難戒 戒酒無名會來高設點

友善列印
中國時報
／高雄報導

酒癮難戒，全球戒酒團體「戒酒無名會」正式在高雄市凱旋醫院設點，協助想戒酒的民眾戒酒，負責的曾小姐自稱自己曾是「酒鬼」，參加戒酒無名會，經由團體力量成功戒酒後，結婚生子，她以自身經驗拍攝微電影「認真的女人」，並在高雄設點，義務幫助有酒癮者戒酒。

凱旋醫院19日召開戒酒團體成立記者會，「認真的女人」微電影首映會，衛生局副局長林盟喬、凱旋代理院長周立修、凱旋醫院成癮防治科主任吳泓機、社區心理衛生中心主任蘇淑芳等人敲破酒瓶，鼓勵戒酒。

吳泓機說，目前戒酒無名會每周一下午1點半在該院1樓家族治療室有聚會，歡迎有飲酒困擾的民眾前往參加。

46歲曾小姐只獻聲未現身，她坦承自己曾是「酒鬼」，她說，全家都喝酒，在家裡喝酒很正常，她13歲念國中時就開始喝酒，後來喝的很痛苦，常喝的不醒人事，一定要喝到爛醉，一早醒來就想喝。曾小姐表示，後來出現手抖、噁心、嘔吐等戒斷症狀，經醫師介紹加入「戒酒無名會」後，「好像見到同一國的人」，這是在別處找不到的同路人的心聲，「他們都跟我一樣」。曾小姐於27歲戒酒成功，至今近20年滴酒不沾，結婚生子。

吳泓機說，酒精影響腦部，酒癮造成精神疾病，容易提早失智，透過團體力量戒酒較容易成功。

(中國時報)

假檢警詐財老梗 騙倒銀行副理 分送逾3000份雞湯 溫暖獨老胃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。