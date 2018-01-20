酒癮難戒 戒酒無名會來高設點

2018年01月20日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

酒癮難戒，全球戒酒團體「戒酒無名會」正式在高雄市凱旋醫院設點，協助想戒酒的民眾戒酒，負責的曾小姐自稱自己曾是「酒鬼」，參加戒酒無名會，經由團體力量成功戒酒後，結婚生子，她以自身經驗拍攝微電影「認真的女人」，並在高雄設點，義務幫助有酒癮者戒酒。

凱旋醫院19日召開戒酒團體成立記者會，「認真的女人」微電影首映會，衛生局副局長林盟喬、凱旋代理院長周立修、凱旋醫院成癮防治科主任吳泓機、社區心理衛生中心主任蘇淑芳等人敲破酒瓶，鼓勵戒酒。

吳泓機說，目前戒酒無名會每周一下午1點半在該院1樓家族治療室有聚會，歡迎有飲酒困擾的民眾前往參加。

46歲曾小姐只獻聲未現身，她坦承自己曾是「酒鬼」，她說，全家都喝酒，在家裡喝酒很正常，她13歲念國中時就開始喝酒，後來喝的很痛苦，常喝的不醒人事，一定要喝到爛醉，一早醒來就想喝。曾小姐表示，後來出現手抖、噁心、嘔吐等戒斷症狀，經醫師介紹加入「戒酒無名會」後，「好像見到同一國的人」，這是在別處找不到的同路人的心聲，「他們都跟我一樣」。曾小姐於27歲戒酒成功，至今近20年滴酒不沾，結婚生子。

吳泓機說，酒精影響腦部，酒癮造成精神疾病，容易提早失智，透過團體力量戒酒較容易成功。

(中國時報)