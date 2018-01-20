分送逾3000份雞湯 溫暖獨老胃

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中國時報
／屏東報導

為緬懷60年前外國宣教士透過腳踏車把醫療、福音帶到偏遠部落，屏東基督教醫院、屏東縣政府與超商合作推出雞湯送暖活動，今年預計將3018份雞湯透過志工及郵務士協助，送進全縣每位獨老及弱勢長輩家中，在寒冬中傳達關心，讓獨老們身心皆感受溫暖。

「老人家平常吃得簡單，醬菜、罐頭就是一餐，過年前是不是要幫他們補一下」，簡單的想法在16年前開啟屏基送雞湯活動；今年計畫1周內要將雞湯全數送到長者手裡，在幅員遼闊的屏東，堪稱一項艱鉅任務。

所幸超商發揮物流優勢，將3000餘份雞湯先配送至各鄉鎮據點，屏東郵局動員郵務士也加入送愛行列，可望將每份來自民間的溫暖準時送達。屏東縣長潘孟安與屏基院長余廣亮，19日都騎上腳踏車響應，帶著雞湯來到屏東市，前往88歲喪偶獨居的買玉珠阿嬤家進行探視。

社工說，今年過年是阿嬤最難過的一年，她的長子去年11月因病猝逝，白髮人送黑髮人的痛苦仍揮之不去，阿嬤看到眾人來到家裡作客，直言麻煩大家跑這一趟，不過開心全寫都在臉上。

余廣亮也透露，有次將送雞湯故事與母親分享，母親緩緩說：老人家吃得不多，最需要是關懷，「也許你現在不懂」，總有一天你會明白，因為，你也會老。這句話有如當頭棒喝，道出活動背後更深層意義。

(中國時報)

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