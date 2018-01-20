合宜宅旁設幼兒園 招生152童

2018年01月20日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

龜山林口地區公立幼兒園不足，想讀還得抽籤，教育局積極覓地，找到3年前因租約到期停辦的私立日昇勞工示範幼兒園，力阻工業局賣地，並和屋主協議價購取得建物所有權，斥資近2000萬整建軟硬體，將維持原有城堡式外觀，預計招收6班、152名幼童，5月招生、8月開班。

龜山林口地區發展快速，加上A7合宜住宅4800戶入住率達8成，人口大幅增加，短短2年就增加390名幼童有學齡前就學需求，但鄰近公立幼兒園僅樂善國小附幼和文欣國小非營利幼兒園，2座幼兒園總人數為150人，不但4歲就要開始抽籤，中籤率僅約7成，3歲以下幼童更是「免談」，只能向外尋求私幼。

教育局為了減輕龜山林口地區父母的育兒負擔，積極覓地，發現開泰塑膠董事長吳俊夫，20餘年前為了照顧員工，向經濟部工業局借地，斥資2000萬打造約500坪的桃園市私立日昇勞工示範幼兒園，1學期最多招生180名幼童，但因20年合約到期，林口地價飆升，原本每年100多萬的地租重訂新約後恐飆漲10倍達千萬，吳俊夫只能黯然吹熄燈號。

工業局收回地後一度要標售，教育局積極爭取，立委鄭運鵬也居中協調，終於獲同意就地撥用，以每年100萬租金承租8年，吳俊夫見一度面臨拆除的「城堡」可以保留，也大方以540萬元賣給桃園市府。

教育局取得建物所有權跟土地使用權，規畫興建成「文德非營利幼兒園」，經建築師評估建築結構穩固後，編列1000萬修建，將保留城堡外觀，增加室內和室外遊戲區，未來共有6間教室，預計招生3至5歲中班和大班共4班、120人，也照顧2歲到3歲幼童、增開幼幼班2班共32人，委託靖娟兒童安全文教基金會經營，5月招生、8月1日開學，非營利幼兒園也讓雙薪家長不用擔心提早下班接送或安排寒暑假等問題。

(中國時報)