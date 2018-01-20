獅潭橘莓戀促銷 桶柑1粒1元

2018年01月20日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗獅潭鄉盛產桶柑與草莓，每年的柑橘草莓文化季更是鄉內的一大重要慶典。獅潭鄉農會也將於1月27、28日辦理「橘莓戀」系列活動，除了有桶柑、草莓評鑑與農特產品展售外，現場更打出桶柑1粒1元、每人限購10粒的優惠活動，歡迎民眾一同來獅潭體驗採果趣。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥表示，獅潭鄉柑橘產季至2018年2月底，柑橘各個品質好、香甜多汁，不妨來獅潭帶走一箱柑橘，讓您過年大吉又大利。

草莓產季則預計從2017年12月至2018年3月底。草莓約50多公頃，獅潭的草莓碩大紅豔、甜度高，來獅潭採草莓不僅停車方便，也不用受塞車之苦。

苗栗縣副縣長鄧桂菊強調，獅潭空氣新鮮，傳說仙山仙水可以治百病，獅潭水果在仙山仙水的孕育下果肉結實肉汁鮮美。除此之外，獅潭還有仙草、桂竹筍、蠶絲被等，來獅潭遊玩的民眾不僅能品嘗鮮果，更能體驗浪漫台3線客家的好客風情。

獅潭鄉鄉長謝春梅表示，浪漫台3線貫穿全鄉7個村，來獅潭除了採果外，也可造訪護魚步道，或至仙山靈洞宮參拜及品嘗在地仙草風味餐。活動2天不僅可以免費品嘗草莓及桶柑的美味外，現場還提供客家米食抵用券、配合的觀光採果果園及特色餐廳，值得大家攜眷前往，體驗不同的獅潭風情。

(中國時報)