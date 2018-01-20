惡鴛鴦重操舊業 脅迫移工賣淫

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中國時報
／雲林報導

黃、蔡情侶2015年才因仲介逃逸移工賣淫一審被判有罪，竟又重操舊業再度控制失聯移工賣淫，移民署與警方救出7名移工，其中5名從事性交易，發現這對惡鴛鴦為就近監控移工，幾乎以汽車旅館為家，並對遭客訴的移工暴力相向。

移民署雲林縣專勤隊接獲檢舉，指雲林縣東勢鄉某汽車旅館利用失聯移工非法從事性交易，隊長荊少安指示成立專案小組，並報雲林檢察署檢察官朱啟仁指揮偵辦，經多日蒐證監控後時機成熟，申請搜索票會同雲林縣警方，拘提57歲的黃嫌和50歲的蔡姓女同居人等2嫌到案。

專案人員當場救出7名失聯女移工，其中5名從事性交易，2名是清潔婦，並查扣性交易金額2100元及大批保險套、潤滑液、帳冊、匯款單及手機等證物。

雲林縣專勤隊表示，蔡、黃2015年間曾以相同手法犯案被該隊查獲，2016年雲林地方法院判處有罪，竟不知悔改，又重操舊業。專案小組也發現，2嫌為躲避查緝，除將移工藏在汽車旅館內，為便於監控，也常一起住進汽車旅館內，把汽車旅館當家。被害人供稱，如有與客人爭吵或被客人投訴，回房時就會被教訓或暴力相向。蔡嫌被拘提時，第一眼就認出上次逮捕他的專案人員，直嘆「真衰！」2嫌被依違反人口販運防制法及刑法等相關罪嫌移送地檢署法辦。

(中國時報)

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