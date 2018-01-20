燈節爭議 陳景峻：被倒打一耙

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中國時報
／台北報導

台北燈節舉辦在即，但一波三折，歷經前觀傳局長簡余晏離職，又爆出得標廠商合約爭議，現在連被市長柯文哲下令全權負責的副市長陳景峻，因被媒體影射圖利廠商，讓他在18日某媒體專訪時透露，因前市長辦公室主任蔡壁如有私下介入，直指蔡「扯後腿」，讓他傷心至極，更坦言有「被倒打一耙」的感覺。

澄清非針對蔡壁如

陳景峻19日受訪時表示，16日與廠商做最後的談判簽約，原本打算沒結果就解約，沒想到後來改為「要延到隔天中午」，因為柯文哲曾跟廠商見面。而且自己正與紙風車談判，卻發生蔡壁如私下找槮凌公司入府密談一事，但最後卻是他被影射「圖利廠商」。

不過，對接受媒體專訪時，批評蔡壁如「扯後腿」的內容，陳景峻澄清，他主要針對的是媒體報導讓他感到「前線吃緊，後線緊吃」，傷了全體觀傳局的士氣，也讓他感到「無言以對」，並不是針對蔡壁如，強調兩人交情要好。

另外，陳景峻也說，柯文哲有告知他，是進市府的時候剛好碰到廠商。但被媒體追問是否覺得有「被倒打一耙」？陳景峻坦言，「不知道是被誰倒打一耙」，但他個人心境感受確實是如此。

柯P稱別寫科幻小說

市府發言人劉奕霆僅表示，柯文哲和槮凌會面並非由蔡壁如邀約，也非市府主動。但陳景峻稍後接受電台訪問時透露，「市長有承諾槮凌會協助經費募款」，他有提醒「這樣會有問題」，也不要因此被對方綁架當人頭。

對於陳景峻在媒體上抱怨，柯文哲出席活動後受訪表示，「沒有啦，出門前特別把他（陳景峻）找來」，至於陳景峻不滿蔡壁如插手一事，柯文哲表示，這件事情都有搞清楚，強調有特別交代蔡壁如不要插手，要媒體「不要寫的像科幻小說」。

(中國時報)

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