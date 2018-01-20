進度沒問題 保證「不輸去年」

2018年01月20日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

自2016福祿猴到2017小奇雞，台北燈節在台北市長柯文哲任內都是矚目焦點，去年台北燈節首度移師西門，有近5成的民眾滿意，甚至讓正值民調谷底的柯文哲藉此再起，沒想到今年台北燈節從招標以來就風波不斷，讓柯文哲不得不自己出手解圍，也可見他對燈節的重視。負責燈節的副市長陳景峻19日也再度強調，燈節進度沒問題。

北市府去年燈節地點從原本花博公園改至西門町，原先擔心對交通造成衝擊，但搭上重現北門、西區門戶計畫，落幕後正面聲音多過批評，根據北市府研考會民調，有近5成的民眾滿意，讓當時柯文哲民調回升許多，柯也多次公開表示，台北燈節是他對2017年印象深刻的事之一。

2018台北燈節2月24日至3月4日舉辦，根據往年經驗，燈節登場一個月前就會陸續公布小提燈、主燈造型等，現在剩不到40天也讓人著急。陳景峻承諾，燈節進度沒問題，強調該做的行政程序已經在做，他也提到北市文化局、原委會、兵役局、民政局、客委會等府內能動員的資源都一同投入，保證辦得不比去年差。

根據現在規畫，原本今年台北燈節總預算4050萬，北市府決定另拆標案發包，其中480萬預算的小提燈已經上標，正等待廠商投標中；遊行正在擬定標案，約1000萬預算。槮凌公司將用約2570萬左右的預算進行燈區規畫、活動、場地等。

議員何志偉表示，燈節要辦一定辦得成，只是「辦不辦得好都是柯文哲的舞台。」他表示，由今年燈節就看得出來柯市府依然是「人治」，柯文哲的SOP都破功了，最後辛苦的依然是基層。

(中國時報)