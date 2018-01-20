八德立體停車場 觀景平台賞101

八德立體停車場外觀以水體波紋設計，與松山舊地名錫口相呼應。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

拆除重建的八德立體停車場，預計3月29日開放營運，未來是逛饒河夜市民眾停車首選，可停放310輛汽車及382輛機車，此外，在停車場10樓另規畫觀景平台，可眺望台北101大樓，將成為欣賞跨年煙火的新地點。

原八德機械立體停車塔使用24年後，因達使用年限且設備老舊，決定改建，北市停管處土木建築科長張鈞凱指出，市府斥資5億7302萬元新建的立體停車場，規畫為地上10層、地下1層，除了停車空間，還有區民活動中心、里辦公室、哺乳室與公廁。

張鈞凱說，建築外觀設計概念是源自松山舊名「錫口」，在平埔族語中的意思為「河流彎曲處」，以水體波紋作為建築造型，夜間還會有36種組合的燈光秀，成為松山地區新地標。

台北市副市長林欽榮19日前往視察，抵達觀景平台後，大讚停車場不僅有停車功能並結合社區，提供民眾休憩空間，可清楚眺望台北101大樓，他打趣叮囑停管處和松山區公所，在跨年時要進行交管，以免停車場塞爆。

此外，停車場採智慧化服務，包括進場時以攝影機及eTag系統辨識車牌，車主可透過車位查詢機快速準確找到愛車，停車時有在席偵測系統與LED車位引導指示燈，協助車主找車位。

林欽榮說，停車場完工後，市府會陸續展開饒河街、南松山傳統市場再造，東側的南北向捷運系統最快今年6月也會定案。

(中國時報)

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