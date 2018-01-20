紅色超級藍月 5星級天象

月球輝光來自反射太陽光，當太陽、地球、月亮成一直線，月球進入地球的本影中，就只有波長比較長的紅光被大氣折射至月表，使月球呈現紅色。圖為台灣上一次觀測到月全食的景象。（天文館提供，王嘉輝攝）

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中國時報
／台北報導

5星級天象來了！台北市立天文館表示，1月31日晚間7時48分至11時12分，台灣暌違6年將有一場可全程觀測的月全食，不僅如此，當天滿月是在「近地點」發生，也就是俗稱的「超級月亮」，同時，還是1月第2次滿月（藍月），形成難得的「紅色超級藍月」。

天文館指出，台灣地區上次全程可見的月全食距今6年。31日當天，月亮將於傍晚5時24分升起，6時50分半影食始，7時48分初虧，8時41分食既，9時30分食甚，10時08分生光，11時12分復圓，2月1日0時10分半影食終，整個歷程約5小時20分鐘，其中，從食既到生光的1小時17分鐘全食階段，可以看到呈現紅色的月面，民眾只要用肉眼就能輕易觀察、拍攝。

月全食月面呈紅銅色，所以被稱作紅月，這是因為月球輝光來自反射太陽光，所以當太陽、地球、月亮成一直線，月球進入地球的本影中，就只有波長比較長的紅光被大氣折射至月表，使月球呈現紅色，因而被稱作紅月。

台灣此次不僅可全程觀看月全食，且31日正好是1月的第2次滿月，也就是俗稱的藍月。天文館說，上一次台灣地區紅色月全食遇到藍月，已是35年前1982年12月30日，下一次則要等到19年後的2037年1月31日。

不但如此，月球還剛好在30日晚間5時57分通過軌道「近地點」，因此這次滿月，台灣所見的食甚滿月視直徑可以達到33.6角分，相當大而圓。

此外，接下來的2月份會是一個沒有滿月的2月，俗稱「黑月」。天文館說，今年1月、3月各有2次滿月（1月2日、1月31日以及3月2日、3月31日），黑月也不常發生，前一次是2010年，下一次會在2029年。換言之，這次的天象聚集了月全食、超級月亮、藍月，緊接著又是黑月，相當特別。

為方便民眾欣賞此特殊天象，天文館將協同各天文單位全程轉播，網址https://goo.gl/Y8AeGL，天文館第二觀測室也開放民眾前往觀測。

(中國時報)

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