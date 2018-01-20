萬株茶花展 吃喝玩樂全包

2018年01月20日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

2018台北茶花展19日熱鬧開展，展期一連10天，花卉試驗中心除了原本就栽種的數千棵茶花，還有茶花盆景、鬱金香與風信子的花卉邀民眾欣賞。公園處今年也辦理綠化教室，並結合在地商家，舉辦免費的茶花栽培講座並推出優惠方案，憑茶花展書籤「吃喝玩樂一次包」！

出席開幕典禮的台北市長柯文哲昨天也走訪展區賞花。他致詞時說，花卉試驗中心的茶花樹齡都有4、50年，現在全區約有500多種、約8000棵茶花，每年11月至隔年3月盛開，茶花展期間，許多協會與專家栽培的盆景也搬來展覽，每一種都十分珍貴，歡迎市民搭乘大眾運輸工具上山賞花。

以茶花展為序幕，接下來台北市還有士林官邸鬱金香展、樂活公園夜櫻季、陽明山花季、竹子湖海芋季等，一系列花展希望帶給市民滿滿幸福。

除了欣賞花卉試驗中心種植的數千棵茶花、園內的「甜蜜茶花隧道」、95盆珍藏的茶花盆景，以及園區內其他各式花卉，公園處也說，10天展期中，每天都有填問卷送限量書籤活動，如果在「台北新花漾」粉絲團打卡按讚分享，還有小禮物，甚至可抽台北市婚商攝影商業同業公會提供的6組婚紗攝影名額。

此外，20、27日現場辦理免費的茶花栽培講座，20、21、27、28等4天假期，也有捐發票送茶花苗活動。公園處說，此次茶花展也和陽明山在地商圈合作，邀請附近商家擺攤，賞花之餘也能喝咖啡、購買文創小物，或是直接拿著書籤到配合的商家享受消費優惠。

北市府提醒，花展期間建議民眾搭乘大眾運輸工具上山，可從捷運劍潭站搭乘紅5、303、小15等路線公車到山仔后派出所站，詳細花展訊息也可上公園處網站或台北新花漾粉絲團查詢。

(中國時報)