解體移置重組 三井倉庫上梁

2018年01月20日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

北市啟動西區門戶計畫，把三井倉庫從原址移置50公尺，引發正反意見，市府19日舉行上梁儀式，副市長林欽榮致詞時表示，基於交通、景觀因素不得已做出遷移決定，重組後的三井倉庫預定4月完工、8月對外亮相試營運。

三井倉庫是三井物產株式會社的舊倉庫，原址位在忠孝西路一段265號，2012年被市府公告為歷史建築，市長柯文哲上任後力推西區門戶計畫，為配合路型調整，經文資審議決定移置保存。

市府昨舉行三井倉庫上梁儀式，文化局建設科長鄧文宗表示，三井倉庫是市府第一個解體遷移再重組修復、採用隔震工法的案件，由於長期閒置，建物屋頂和樓板幾乎腐壞塌陷，解體留存的舊木料情況也不好。

鄧文宗說，扣除損壞佚失的木料，約有4分之1舊料可沿用，另外4分之1採修補、整料方式；磚料保存約7成，外牆紅磚全數以舊磚料回砌，達到保存最大化，不過，原來的山牆切割後因灰漿老化黏結力不足，所以功成身退放置在門口展示。

林欽榮強調，再88天三井倉庫即將完工，今年夏天就可對外亮相，1樓規畫為旅客諮詢中心，有書店或餐飲服務，2樓定義成「記憶倉庫」，提供藝文交流，屆時台北車站前的忠孝西路將有6座博物館連成一氣，共同訴說西區的歷史故事。

此外，文資委員詹添全參與上梁儀式，他難掩情緒激動哽咽說，921大地震奪走他摯愛的7名家人，有幸參與三井倉庫耐震計畫，讓建物成為古蹟維護標竿，相信在全世界耐震是名列前茅。

(中國時報)