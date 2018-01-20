解體移置重組 三井倉庫上梁

歷經移置、重組的三井倉庫19日舉行上梁儀式，預計4月完工、8月對外亮相試營運。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市啟動西區門戶計畫，把三井倉庫從原址移置50公尺，引發正反意見，市府19日舉行上梁儀式，副市長林欽榮致詞時表示，基於交通、景觀因素不得已做出遷移決定，重組後的三井倉庫預定4月完工、8月對外亮相試營運。

三井倉庫是三井物產株式會社的舊倉庫，原址位在忠孝西路一段265號，2012年被市府公告為歷史建築，市長柯文哲上任後力推西區門戶計畫，為配合路型調整，經文資審議決定移置保存。

市府昨舉行三井倉庫上梁儀式，文化局建設科長鄧文宗表示，三井倉庫是市府第一個解體遷移再重組修復、採用隔震工法的案件，由於長期閒置，建物屋頂和樓板幾乎腐壞塌陷，解體留存的舊木料情況也不好。

鄧文宗說，扣除損壞佚失的木料，約有4分之1舊料可沿用，另外4分之1採修補、整料方式；磚料保存約7成，外牆紅磚全數以舊磚料回砌，達到保存最大化，不過，原來的山牆切割後因灰漿老化黏結力不足，所以功成身退放置在門口展示。

林欽榮強調，再88天三井倉庫即將完工，今年夏天就可對外亮相，1樓規畫為旅客諮詢中心，有書店或餐飲服務，2樓定義成「記憶倉庫」，提供藝文交流，屆時台北車站前的忠孝西路將有6座博物館連成一氣，共同訴說西區的歷史故事。

此外，文資委員詹添全參與上梁儀式，他難掩情緒激動哽咽說，921大地震奪走他摯愛的7名家人，有幸參與三井倉庫耐震計畫，讓建物成為古蹟維護標竿，相信在全世界耐震是名列前茅。

(中國時報)

萬株茶花展 吃喝玩樂全包 鳳梨酥夢工場 烘出黃金商機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。