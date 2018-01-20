急功近利 改革不會成功

2018年01月20日 04:10 中國時報 主筆室

經濟學者出身的行政院副院長施俊吉，呼應蔡總統基本工資3萬元之夢，宣稱可以在4到6年內達成，只要經濟繼續成長，且讓基本工資成長幅度超過經濟成長率就可以達成。他舉例，若基本工資從明年起每年調高6%，則2024年可以達到3萬元；若調高8%，更可以在2022年達標。

施副院長先提到南韓今年基本工資調高16%，造成中小企業倒閉、大企業裁員的後果，強調不能走極端一步到位，接著就舉出上述各種情境。也就是說，在施副院長的觀念中，上述幾種模式都是未來考慮的選項，可以將蔡總統的「夢想」務實地變成「現實」。我們必須提醒行政院，過去1年政府改革偏重政治面，急功近利的改革心態已經造成嚴重的社會對抗與憲政制度的災難性傷害，當改革進入公共政策層面，如果還是抱持急功近利心態，將不是「最會改革政府」的魄力，而是政府無能與顢頇的彰顯，將對經濟建設與民生造成實質傷害。

在台灣選舉政治與民粹主義的潮流下，領導說了算的政策粗糙化問題早已相當嚴重，例如徵兵制改為募兵制，早已證實是荒腔走板的規畫，再回頭已是百年身。蔡政府上台後，政策粗糙化現象益發嚴重，例如，甫上任即推出的5種產業發展政策，被追加成「五加二」政策；後續的年金改革、前瞻基礎建設、一例一休、長照財源、水利會改制，每一個政策都被嚴重質疑草率成案，卻每以「改革」為名強渡關山，現已被公認是缺乏細緻規畫的「多數暴力」。

「一例一休」和長照財源在實施之後，才發現評估或預期有誤，不得不圖謀改弦更張。「一例一休」在付出龐大社會成本後，終於將左傾的船舷向右調，但其他政策卻已支付大量「沉沒成本」，實施後就難以回頭，只能一路以「次佳方案」錯下去。例如，前瞻基礎建設縱然被同為綠營的陳博志資政批評，卻已不可能回頭。

會造成這種狀況，推敲有兩種原因：從好的一面看，是企圖把握全面執政機遇盡速展現施政成果，來對照過去藍政府「無能」的印象，並打造執政黨長期執政的基礎。從壞的一面看，則是要利用執政優勢，藉改革方案來「照顧」競選有功人員，也就是俗稱的「肉桶政治」或「政治分贓」。例如，不少人質疑前瞻計畫的輕軌或捷運，都可以在路線或出口設計上以內線獲取大量土地利益；而水利會改制更可以創造出大量派任機會，並因水利會和農會會員高度重疊特性，藉水利會改制來掌握農會。

回到基本工資，經濟學的基本理論告訴我們，超過市場均衡水準的最低工資將會增加失業，因在勞工無法提供相對應的生產力時，雇主當然會以減少雇用或裁員來因應，受害的就是那些本來政府想照顧的最弱勢邊際勞工。南韓年輕就業者（15～24歲）去年（2017）失業率高達11.2%，較前一年提高2.5%，為經濟合作發展組織（OECD）中增幅最高者，由此可以看到這種苦果。因此，今年基本工資雖然調漲，但南韓政府搭配了台幣近千億元的補貼給中小企業，協助其調高待遇；反觀我國，年輕人失業率是更高的12%，要提高基本工資時，可有相關的類似配套？

「改革」不是革命，需要非常堅強的研究能量來支持規畫。可惜，台灣不管是政府官僚或是相關智庫都已經沒有相應的研究能量。幾十年來台灣官僚體系的品質在逐漸下降，人才流向境外，剩下的菁英也無意進入公務體系；研究人員待遇逐年相對惡化，難以挽留菁英，且流動率高、專業無法累積，造成研究難以深入、完整；加上政府不尊重研究，連計畫編列的出國訪問費用也要求刪減整併，研究者經常連參考國的最新資訊也付諸闕如，只能拿著舊資料當寶，政策建議常膚淺且過時；再加上政務官過於政治化而不尊重專業，結果就是大多數方案都有難以彌補的漏洞。

效能最高的新加坡，1985和86年曾遭到經濟負成長和停滯的打擊，就是因為強迫企業調薪。切記，太有魄力的政策經常反映出政府的無能而已。

(中國時報)