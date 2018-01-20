止汐社后塞車有解 擬拓寬吉林街

新北市交通局為改善社后地區聯外交通，計畫將吉林街拓寬至10公尺，並增設公車專用道及新闢往來南港、東湖捷運站接駁公車，預計2020年前完工啟用。（林縉明攝）

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中國時報
／新北報導

汐止區吉林街因路寬不足6公尺，且雙向單一車道，尖峰時段塞車嚴重，新北市交通局計畫徵收道路用地，把吉林街從6米拓寬至10米，改善尖峰時間汽機車堵塞現象，至少可省下將近20分鐘；另外，交通局也將增設單向公車專用道、捷運接駁公車，但因牽涉路廊需與台北市府協商，預計2020年前啟用通車。

尖峰1公里塞半小時

社后地區若要前往南港、內湖，可以透過康寧街、大同路、吉林街等路網，其中，吉林街因紅綠燈較少、車流量大，但也因路寬僅6米，又必須容納雙向車道，會車空間不足，尖峰時段平均車速不到10公里，1公里路段往往要塞車近半小時，民眾怨聲載道。

新北市府交通局18日舉行地方說明會，提出吉林街拓寬暨打造公共運輸快捷路徑計畫，包括長約1.2公里吉林街拓寬至10米，康寧抽水站增設疏散門，直接銜接南湖大橋橋頭，規畫雙向各一車道及單向公車專用道，同時新闢社后經吉林街至東湖、南港展覽館站捷運接駁車。

擬設捷運接駁公車

交通局表示，吉林街拓寬後平均車速可提高至20公里，比現行車速快一倍，路程可以減少10多分鐘；此外，公車行專用道前往東湖、南港捷運站，會比起原有路線省至少10分鐘。

金龍里長陳美麗表示，道路拓寬路段應該延伸到福德三路，以配合未來同興路穿越高速公路涵洞開通，讓社后地區聯外路廊更多選擇。

市議員白珮茹指出，吉林街拓寬不僅可以增加行車安全，配合增設公車專用道及捷運接駁公車，更可節能減碳，希望市府加速計畫推動。

交通局表示，吉林街拓寬計畫因部分用地需土地徵收，加上廊道路線須與台北市政府協商，總工程經費、設計、時程尚未定案，地方建議也會一併評估，預估2020年左右應該可以啟用。

(中國時報)

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