河谷廊帶 謝立功提新願景

2018年01月20日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

國民黨基隆市長參選人謝立功（前排右一）19日提出河谷廊帶開發計畫新政見輔導青年創業，讓年輕人不用再離鄉背井工作，回基隆安居樂業。（李其樺翻攝）

國民黨基隆市長參選人宋瑋莉（右）19日上午前往基隆安樂市場、仁愛市場拜票，向攤商爭取民調支持。（李其樺翻攝）

國民黨基隆市長初選3強激戰，參選人謝立功19日提出河谷廊帶開發計畫新政見；介文汲則承諾要盤點閒置土地增加停車位，目標每里都有停車場；宋瑋莉馬不停蹄走訪市場拜票，爭取支持。

青年產業村輔導創業

謝立功表示，過去3年來基隆市政府未積極輔導青年創業，缺乏良好就業環境，他當選基隆市長後，將推出「河谷廊帶開發計畫」和「青年產業村」，輔導青年創業，讓年輕人不用再離鄉背井工作，回基隆安居樂業。除與台北市合作在基隆河谷蓋青年住宅，同時利用河谷廊帶土地建置「青年產業村」，結合青年住宅、各類工作室及專業輔導學院等，將以「培養」的角度出發，從撰寫企劃到市場接軌都從旁輔導青年創業。

與北市合蓋青年住宅

謝立功強調，相對3年來林右昌的「河谷廊帶計畫」停滯不前，沒有具體成果，他自信提出的「河谷廊帶開發計畫」政見有更優越的執行力，配合改善通勤空間和鼓勵企業加薪等務實做法，讓基隆的年輕人能在臉書驕傲的掛上「來自基隆市」。

另名國民黨基隆市長參選人介文汲也提出新政見指出，基隆腹地狹小，停車空間有限，他承諾當選基隆市長後，將盤點全市157里閒置土地，由市府整修或鼓勵民間興建停車場，預計每年基隆市可增加1000個停車位，讓每個里都有公共停車場。

同樣角逐國民黨基隆市長初選的基隆議長宋瑋莉，19日上午馬不停蹄，前往基隆安樂市場和仁愛市場拜票，爭取民調支持，宋瑋莉表示，只有走進基層才能真正聽見民眾的心聲，希望大家能給她機會為基隆做點事，與市民朋友站在一起努力拼經濟，為基隆未來打拼。

(中國時報)