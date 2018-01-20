「笨蛋」生氣了！

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中國時報
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前總統馬英九最近人氣愈來愈旺，不是因為做了什麼偉大的事，而是對照執政黨霸道專橫，許多人開始反思這個總統雖笨，至少不壞。日前馬英九怒批準監委陳師孟粗魯蠻橫，只是這一批，還真印證老馬真是夠笨！

陳師孟的猖狂行徑前所未見，被前考試院祕書長林水吉形容為亡國之妖孽，即使藍營揚言發動群眾包圍監察院逼辭，他依然故我，狂言回嗆「那他們有得等了！」

陳師孟甚至狂言阿扁無罪、將查辦「辦綠不辦藍」的法官，無視監委應超脫黨派立場，惹毛了溫和的馬英九，公開呼籲法務部和監察院，應盡快提出《刑法》妨害司法公正罪章修正案。馬這番發言真是無聊至極，因法務部和監察院會理會才有鬼！

馬英九難道忘了陳師孟能當監委，就是因他當總統時，完全執政的國民黨立院黨團四分五裂，他提名的監委被刷掉11人，才有今日小英總統的補提名，且笑罵由人，民進黨挾黨團優勢，陳師孟等11人通通高票過關。

馬英九怒批陳師孟，只是再次印證政壇老馬被貼上笨蛋印記其來有自。不過民意如流水，最近網路常出現「捕獲野生馬英九」訊息，人氣不輸網紅。這當然得拜小英執政無能之賜，連老馬的前幕僚羅智強都在臉書表示，比起蔡英文總統和民進黨的肉桶政治，馬英九確實笨到無以復加。

笨蛋一詞套用在馬身上，想拿掉都很難，《經濟學人》雜誌都曾以bumbler形容「笨蛋馬英九」。馬唯一可以欣慰的是，笨蛋一詞已逐漸轉化語意，從無能轉為敦厚，這也是為何愈來愈多人懷念馬的原因！

(中國時報)

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