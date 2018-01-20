2018年01月20日 04:10 中國時報 卓亞雄

「裸麵包」是2018年元旦台灣新上市的商品，不要遐想，只因為環保署走國際路線，響應聯合國對海洋塑膠垃圾氾濫的重視，擴大執行禁塑令，新增多個行業至少10萬店家不再提供免費塑膠袋，烘焙坊是其一，現烤的麵包、蛋糕不給塑膠袋，得自備攜帶工具或者付費買塑膠袋帶走，這是新產品「裸麵包」的由來。

台灣擴大實施禁塑令的同時，讓人震撼的是已實施10年限塑令的中國被認定限塑失敗。10年下來，限塑非但沒有減塑廢，新增的使用量反而更驚人。幾個原因，首推便利性，人們不在乎購物時多花幾毛錢買塑膠袋；另個關鍵是新增使用塑膠袋的行業如快遞等業，環保單位未察覺是消耗塑膠袋大戶，反造成塑膠袋使用總量不減反增。

讓人驚訝的，不只是塑膠袋使用超級大咖中國的限塑令失敗，太多的先進國家紛紛宣告限塑令走不下去。美國，除了環保先驅舊金山還能繼續限下去，太多的州限塑都限不下去，原因很多，包括新的塑膠袋降解技術，在自然界能夠迅速分解；另外還有塑膠袋不是石化原料「製造」，本身是廢料再生的副產品。

過去替代塑膠袋的所謂「環保」包裝品被一一拿出來檢視，發現替代品其實並不環保。例如紙袋，製造時的能源消耗、回收的困難度，並不比塑膠袋節省環境成本；環保袋好嗎？不，幾乎每個家庭都有環保袋太多、沒派上用場的浪費。辦活動的單位還在送環保袋，以為環保，是嗎？

更深度的檢視，2013年科學界選出上世紀的10項偉大發明，化學項有2樣登榜：農藥、塑膠。的確，人類上世紀受惠塑膠太多，現在能一腳踢開嗎？中油在台北市信義區總部大樓外牆的LED廣告詞「食、衣、住、行，塑膠無所不在」，並不誇張。

不談新的降解技術，讓新塑料確實對環境危害降低；但請注意，塑料對環境的傷害每次都因為新科技的突破，例如塑膠微粒「柔珠」是眼前的顯例。工業技術精進，塑膠回收物可以碎製到最小顆粒，小到下水道系統都無法攔截，原樣放流到海洋，數不清的海洋生物因此受害。

其實，禁塑或限塑令是鋸箭法，環保署該思考的是人類對環境的態度。上世紀塑膠對人類生活的貢獻不可能輕易抹去，中油外牆的廣告詞也不誇張。限塑，環保署那套拚業績的作法嫌膚淺，怎麼落實在民眾生活的資源減廢才是關鍵。

政府該積極些，例如「柔珠」在牙膏、洗面乳、洗髮精等都有攙入，既然知道其對海洋生物的危害，為什麼不禁？這是世界的認知，台灣怎可能不趕上？

這一波全球超過10年的限塑運動可能需做大幅度的調整才能走下去，行動的立意沒問題，有問題的是塑膠的生活便利性太高，禁了麵包用塑膠袋，可能其他環節的利用又冒出來，就像早年治水，鯀的圍堵法行不通，大禹的疏導法才奏效。

禁塑、限塑關鍵在於怎麼教育民眾對資源的態度，環保署有官威，更該是民眾的環保小老師，告訴民眾哪些對的，哪些不宜，讓民眾從生活中反思地球的負擔；至於生活的便利性，官員必須認真思考，一紙禁令輕率發出，很可能以笑話收場。

塑膠是上世紀僅次於農藥的化學界偉大發明，基於地球永續，限塑是對的，但絕對不是一紙限塑令就能奏效，關鍵在民眾對資源應珍惜的認知。

(中國時報)