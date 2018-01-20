航班當籌碼 觀光業更慘

2018年01月20日 04:10 中國時報 陳建仲

我民航局暫不放行東方、廈門兩航空公司的春節加班機，以反擊陸方片面開通M503北向等4條航路。姑且不論民航局拿台商、台生、陸客和陸生的返鄉或出行權益開刀，將引發巨大的負面效應，陸方M503航路也不會因此停飛，我方希望藉此打開兩岸協商的企圖也不會成真；更糟的是，此舉徒然折射出蔡政府面對北京強勢的片面行動，缺乏反制籌碼的窘狀，也是向北京傳遞了兩方將走上強碰的對抗老路，後續效應恐難收拾。

目前暫不放行的176班春節加班機，主要飛上海、南京、杭州、福州和廈門等大陸沿海主要城市，是台商主要的聚居區，預估將有5萬人次受影響。如果連國航也被扣，班次將擴大到北京、天津，除台胞受影響外，連帶波及返鄉的陸生、來台的陸客，觀光相關行業可能會更慘。

民航局表示今年的兩岸春節加班機，有8家陸籍航空業者申請，預計增加489班次，除東方、廈門兩航空公司暫不放行的班次外，中國國際航空申請的114班次也在候審中。

換言之，如果對岸繼續不搭理我方正式協商的要求，則不放行的班次可能再增加，也不排除可能擴大減少定期航班向陸方加大壓力；泛綠營甚至有人放話，最壞的情況大不了兩岸倒退回第三地中轉時代。

民航局或許擔心減班的後座力太大，協調長榮、華航、華信等加開105班來因應。但大陸已強調M503新航路是大陸內部事務，不存在影響台灣飛行安全的問題，既不停飛新航路也不和我方協商。如果兩方繼續互槓、上綱，勢必造成兩岸關係嚴重倒退。

事實上，陸方也不是沒有籌碼反擊。2015年底「馬習會」後，大陸在隔年1月開放重慶市等3試點，讓陸客來台中轉第三地，原本預期將增加百萬陸客來台，卻因兩岸關係逆轉，至去年8月中，實際僅有700多位陸客中轉。如果我方要以扣航班當籌碼，來台陸客勢必更少，觀光產業的處境將更艱困。

回顧扁執政時期，為克服兩岸第三地中轉的不便，在2002年由立委章孝嚴提出《大陸台商春節返鄉專案》，獲兩岸善意回應，在2003和2005年兩度開放上海和台北間的「台商春節包機」，初期對象僅限台商及其家眷，2006年擴大到所有台胞，並增開4大節日的直航包機和專案貨運包機；2007年開放緊急醫療和貨運包機，直到2009年8月底才改為兩岸定期班機。

兩岸直航一路曲折，成果得來不易，何況M503新航路的啟用遠遠比不上解放軍機群和航艦群繞台。蔡政府如果放任兩岸敵意和對抗強度一再上升，傷害的絕對不只是兩岸航線，不可不慎。（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)