撫慰災民 許明富獲績優社政

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中國時報
／新北報導

「風災後我領了600多萬的災難慰問金，戰戰兢兢點清發給災民，有人致謝收下、也有人推辭捐給更需要的人，我內心感覺很溫暖！」新店區公所社會人文課長許明富，在2015年蘇迪勒風災中緊急啟動避難所，協助283名民眾避難，在社會局19日舉辦績優社政人員頒獎典禮中，獲得唯一的特殊貢獻獎。

社會局19日績優社政人員頒獎，表揚了56位獲獎人。市長朱立倫致詞時表示，隨著社會的多元化，從幼童到長輩，偏鄉到都會，不管是經濟的議題，甚至是夫妻間所衍生的家暴問題，常都需要社政人員的協助，感謝大家在工作崗位上，發揮愛心和耐心幫忙個案，或是協助市府推動各項福利政策。

2015年8月的蘇迪勒颱風重創新店、烏來山區，許明富開設5處臨時避難所收容283人，並深入重災區撫慰災民，發放慰問金370戶，還協調附近的高爾夫球場，作為直升機空投物資的場地，讓物資不斷進入到災區，也讓他因此獲頒績優社政人員特殊貢獻獎。

許明富說，當時領了600多萬的災害慰問金，第一次看到這麼多錢，讓他戰戰兢兢地與同仁仔細清點、造冊，一一送到災民手中，災民們說的一句「辛苦了」，還有人婉拒慰問金，要讓給其他更需要的人，令人感動。

另外，瑞芳區公所的張宗慈在托兒所服務39年，承辦各式社會福利服務之餘，也見證社會福利業務演變及創新；在八里愛心教養院服務超過25年的鄭楊春座及戴月桃，將身心障礙院生視如己出，食衣住行一路相伴，皆獲得長青獎表揚。

(中國時報)

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