山形縣知事 4度參訪宜蘭

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

日本山形縣知事吉村美榮子19日率同當地觀光業者等人到宜蘭縣政府拜訪，宜蘭代理縣長陳金德熱情歡迎這群日本友人的來訪，雙方除互贈紀念品，並表示希望能進一步加強觀光、教育、農業等雙邊交流，促進友好關係。

這次是吉村知事第4度來訪，主要是希望推廣山形物產以及觀光資源，物產包含山形和牛、山形茲雅米、水果及日本酒等，觀光資源則有山形冰雪節及藏王樹冰等。訪台期間特別安排拜訪宜蘭代理縣長陳金德，以延續兩年前和宜蘭簽署觀光、教育、農業合作備忘錄，加強兩縣的互動往來。

宜蘭縣政府表示，宜蘭縣與山形縣簽訂友好合作備忘錄是一個重要的起點，未來可望透過密集聯繫互訪，讓觀光、教育、農業、文化可以頻繁交流，也讓雙方的產業、經濟互蒙其利。未來「宜蘭、山形」不僅是友好城市的關係，雙邊的住民、民間團體，也會更加情誼堅固深厚。

除日本山形縣知事吉村美榮子來訪，羅東鎮長林姿妙前年率團到宮崎縣西都市簽訂「友好親善宣言」，19日西都市率團赴台訪問羅東，西都市觀光協會為鼓勵來羅東觀光，還補助15名赴台的市民每人3萬元日幣，盼能透過觀光促進2地交流與情誼。

去年西都市長押川修一郎到羅東簽署「相互交流城市合作協定書」，西都市特別編列預算，補助西都市觀光協會招募市民到羅東觀光，透過觀光協會安排的旅程來台，旅程中會有一趟羅東之旅，每人還另補助3萬元日幣，西都市觀光協會事務局長新里淳一等人，19日率15位市民展開首次的羅東觀光之旅。

鎮公所安排迎賓活動，以熱情與舞蹈迎接來自日本宮崎的貴客，新里淳一表示，一行人感受到大家熱情的歡迎，首團的市民們回到故鄉後，會告知親友傳達羅東之美，也盼望未來能與羅東有更深入的交流。

(中國時報)

撫慰災民 許明富獲績優社政 美麗華場球員工罷工 勞工局相挺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。