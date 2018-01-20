蔣萬安棄選 誰能激活藍軍

2018年01月20日 04:10 中國時報 鈕則勳

蔣萬安宣布這屆不參選台北市長，為國民黨的選情投下震撼彈，國民黨攻取台北市的機會更渺茫。即便這決定對國民黨是利空，但對蔣來說，卻是理性考量，一方面可對選區選民交代，完成首任立委任期，強化政治歷練；另方面，若國民黨候選人兵敗，在蔣已任立委數年後，下屆再參選市長的正當性及合理性都將更高。

而蔣之所以做此決定，某程度也可代表他其實對國民黨可能的提名人選，不論是丁守中或鄭麗文的當選機率並不看好，而非想迫使國民黨對他徵召，畢竟現已有候選人表態參選，要國民黨棄初選規則及參選人權益不顧而徵召蔣，對外界觀感及蔣本人都非好事。

六都選情中，國民黨在蔣萬安不參選成定局後，恐難收復北市；高雄和台南也無力反攻；而桃園市目前看來也陷入困局。

報載本有意角逐桃園市長的吳志揚，參選意願極低，日前宣稱「當選職棒大聯盟會長就會認真做，不讓會長業務受影響」，也傳出心寒黨中央放任分裂。坦白說，以現今情勢論，吳要擊敗鄭文燦其實頗為困難，吳釋出不參選的訊息，除了給自己一個下台階外，也可能想增加其和黨中央談判的籌碼。

平心而論，台北及桃園已因現任市長具優勢而成為國民黨的艱困選區，但搶攻台北的困難度更勝於桃園，畢竟柯文哲在民調支持度上早已超越小英及賴神，就算是蔣萬安出馬，勝算也低；然而以重宗親、社團與人情脈絡，且藍軍基本盤又占多數的桃園來說，鄭文燦雖經營積極，甚至對藍軍系統蠶食鯨吞，但畢竟紮根未深，國民黨若能協調奇兵備戰並多挹注資源，未必全無贏面。

其中的關鍵點，一位是黨主席吳敦義，另一位是具爆發力的奇兵人選。以吳來說，似乎在這次縣市長提名過程中多被動以對，並未積極規畫勝選戰略，對外界質疑多以「尊重初選機制」回應。但以現今老K兵敗如山倒的局面，黨主席如不動明王，只靜待初選結果來決定提名，誰做黨主席不都一樣？吳當然應該積極介入，說服、協調，甚至拜託有可能勝選者跨選區征戰。

至於奇兵，盤點泛藍系統中，有縣市長執政經歷、政績佳、有政治實力及意願，且能跨選區征戰者，任期臨屆滿的花蓮縣長傅崐萁就是一顆活棋。他雖有試探轉戰台北的可能性，但以台北的政治生態、選民特性來看，成局機會低，若黨中央能協調他到桃園披掛上陣，一方面可帶出話題效果，也能凸顯吳主席的戰略宏觀，更能激活藍軍票盤；至於當地原有意參選者要如何溝通，那就得看黨主席的能耐了！

（作者為中國文化大學廣告學系教授兼系主任）

(中國時報)