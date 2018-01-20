美麗華場球員工罷工 勞工局相挺

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中國時報
／新北報導

美麗華高爾夫球場以連續3年虧損為由，日前無預警資遣18名員工，其中包含工會會員及幹部，遭資遣員工提出「撤回資遣處分、發給會員1.5個月年終、調薪3％、使用派遣人力須與工會討論」4點訴求，勞資協商後破局。工會19日凌晨宣布無限期罷工，並在球場入口拉起罷工糾察線，阻礙其他員工進出，球場質疑罷工的合法性，但新北勞工局支持工會依法行使爭議權。

位於林口區的美麗華高爾夫球場，去年才剛風光舉辦「裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」，在勞基法修法三讀通過後隔天，卻驚爆資方將球場重要幹部以及場務部人員18人資遣，其中15人是工會成員，更有3人是工會幹部，工會不滿遭打壓，甚至到勞動部前抗議。

勞工局15日邀勞資雙方協調，由於雙方對於「撤回資遣處分、發給會員1.5個月年終、調薪3％、使用派遣人力須與工會討論」4點訴求無法達成共識，協商破局。

美麗華企業工會理事長黃文正說，調解不成，工會立刻召開臨時會員大會，贊同罷工人數過半，19日清晨4時30分在球場出入口處拉起罷工糾察線，阻擋人車進入，宣布無限期罷工。

美麗華高爾夫球場副總經理孫正雄指出，公司上下共有167名員工，工會發動罷工行動妨礙其他上百名員工工作權益，「少數人影響多數人」，迫使球場無法正常營運，罷工完全不合法。

新北勞工局強調，依《勞資爭議處理法》，工會會員以直接、無記名投票且經全體過半數同意，得宣告罷工，同時可在雇主營業處所緊鄰區域設置糾察線，以言語、標示、靜坐或其他協同行為方式，勸諭其他非會員勞工及消費者支持罷工。

(中國時報)

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