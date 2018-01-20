睡不飽 他開車20公里補眠４次

2018年01月20日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮市楊先生長期晚上睡不好，影響白天精神，連下班回家的不到20公里路程都要停車補眠4次才能上路，求診門諾醫院睡眠中心診斷出「睡眠中止症」經診療戴上正壓呼吸器睡覺後，改善晚上睡眠困擾，不再當疲勞駕駛。

除了「睡不飽」現年46歲的楊先生睡覺的打呼聲也經常被家人及朋友嘲笑「鼾聲驚為天人」，原不以為意直到一趟回家路要數度停車補眠，才驚覺事態嚴重，進而求診。

門諾醫院睡眠重心主任王志弘醫師表示，呼吸中止主要是因為睡眠時舌頭下顎往後倒，導致無法正常呼吸，造成打呼的現象，而呼吸道嚴重要阻塞可能導致睡眠中止，導致民眾睡睡醒醒，不僅第二天精神耗弱，甚至可能誘發心血管疾病、中風、腦神經障礙等疾病。

門諾醫院在2015年成立睡眠中心，透過神經內科、耳鼻喉科、胸腔內科、口腔外科、身心科等醫師診斷，協助睡眠障礙患者一覺到天明。王志弘說，輕度呼吸中止症可選擇手術或配戴止鼾牙套治療，重度呼吸中止症就必須配戴「非侵襲式呼吸器」而楊先生則是使用正壓呼吸器，讓睡眠不再睡不飽。

王志弘指出，呼吸中止症盛行率男性約有4%、女性約2%，40歲以上男性因為中年發福的比率高，盛行率更高，在花蓮像楊先生這樣40歲以上的男性呼吸中止症患者，至少2萬人。他也提醒家長，如果小孩打呼嚴重，白天出現嗜睡、注意力無法集中，容易被誤診為過動，其實也可能是呼吸中止症在作祟，呼籲家長應盡快就醫，改善睡眠品質。

(中國時報)