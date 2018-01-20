2018年01月20日 04:10 中國時報 林清強

在民進黨全面執政後，立法院已淪為行政部門的橡皮圖章，若要檢討存廢問題，立法院應是優先要被考慮廢除的機關。

無論是三權分立或五權分立的民主國家，國會都是代表人民監督政府的民意機關，應站在人民的立場反映民意，然而，民進黨於2016全面執政後，立法院顯然已成了貫徹黨意或官意的機關，而非是為民喉舌的民意機關。從《勞基法》、《農田水利會組織通則》至監委人選的審議等，立法院無疑已淪為行政部門的「附隨組織」，無論是行政院或總統府「交辦」的案件，民進黨立院黨團都照單全收，完全喪失國會應有的功能，這樣的立法院豈非已喪失存在價值？

蔡英文上台之初，自稱是「最會溝通的政府」，結果在修改《勞基法》的過程中不但未與勞工充分溝通，也拒絕聽取反對黨的意見。去年8月立法院審查《前瞻建設特別條例》首期特別預算案，立法院長蘇嘉全以「一事不二議」包裹表決提案，否決國民黨立委的提案；這次蔡英文補提監委人選被批「史上最爛」，被提名人陳師孟放言未來「辦藍不辦綠」，引發法界強烈反彈，但民進黨立委依然全力護航過關。

如果立法院對行政部門送交審議的案件都只是照單全收，那中央政府的法案或預算就無需浪費時間再經過立法院這關，只要總統府或行政院直接發布即可，沒了立院並可節省龐大的民脂民膏，可謂是一舉兩得。因此，公民團體若發起廢除立法院的公投，過關的機會應該很高。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)