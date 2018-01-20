立法院喪失存在價值

友善列印
中國時報
林清強

在民進黨全面執政後，立法院已淪為行政部門的橡皮圖章，若要檢討存廢問題，立法院應是優先要被考慮廢除的機關。

無論是三權分立或五權分立的民主國家，國會都是代表人民監督政府的民意機關，應站在人民的立場反映民意，然而，民進黨於2016全面執政後，立法院顯然已成了貫徹黨意或官意的機關，而非是為民喉舌的民意機關。從《勞基法》、《農田水利會組織通則》至監委人選的審議等，立法院無疑已淪為行政部門的「附隨組織」，無論是行政院或總統府「交辦」的案件，民進黨立院黨團都照單全收，完全喪失國會應有的功能，這樣的立法院豈非已喪失存在價值？

蔡英文上台之初，自稱是「最會溝通的政府」，結果在修改《勞基法》的過程中不但未與勞工充分溝通，也拒絕聽取反對黨的意見。去年8月立法院審查《前瞻建設特別條例》首期特別預算案，立法院長蘇嘉全以「一事不二議」包裹表決提案，否決國民黨立委的提案；這次蔡英文補提監委人選被批「史上最爛」，被提名人陳師孟放言未來「辦藍不辦綠」，引發法界強烈反彈，但民進黨立委依然全力護航過關。

如果立法院對行政部門送交審議的案件都只是照單全收，那中央政府的法案或預算就無需浪費時間再經過立法院這關，只要總統府或行政院直接發布即可，沒了立院並可節省龐大的民脂民膏，可謂是一舉兩得。因此，公民團體若發起廢除立法院的公投，過關的機會應該很高。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)

蔣萬安棄選 誰能激活藍軍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。