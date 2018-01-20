台開洸庭開幕 池上鳳珠助陣

金門風獅爺購物中心洸庭開幕，首檔展出藝術家池上鳳珠（中）的16件青花瓷鎏白金精選作品。右為台開董事長邱復生，左為知名畫家吳炫三。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

由台開集團董事長邱復生發想，國際建築大師隈研吾操刀設計，位於金門風獅爺購物中心的洸庭19日開幕，首檔展出藝術家池上鳳珠的16件青花瓷鎏白金精選作品，在建築與瓷器的藝術語彙對話中，表現糅合東、西方美學與交疊古今手法的蓬勃生機與魅力。

以兩岸藝文新地標為構想的洸庭，將台開集團「尊重土地、珍愛自然」的土地開發理念，融合在隈研吾師法自然的建築設計中，呈現源自於原始本質的感知，及靜謐與繽紛串連，渾然一體的璞真氛圍。

占地約300坪，以「光」為主題設計的洸庭，室內以透明尼龍繩索交織成一片片圍屏，再利用光線投射照明形成光牆，間隔出展示、會議空間、接待櫃檯、輕食區、酒吧區等多功能區域。大片的玻璃窗戶和室外視線零隔絕，白天自然光線漫射穿透室內，夜晚光牆搖晃銀白世界的飛舞極光，搭配戶外露台區不規則的木頭線條，散發一種水、光線與空氣結合的東方禪意。

洸庭的首檔展覽邀請藝術家池上鳳珠以「天擇秘境」為主題，展出反思自然、環境與生命關係的16件青花瓷鎏白金精選作品，讓人在直觀的視覺接觸中，目擊她的作品以精筆勾繪或暈染、揮灑青色於白瓷上，再以鎏白金妝點舖排，結合傳統與現代工藝的嶄新手法，也看到她在崇尚自然的展場中，揭示對自然律動、生命脈絡的感性，並以創新的大膽格局，表現對自然法則的禮讚和諧和。

池上鳳珠本名張鳳珠，1975年生於台東池上，1997年起從事部落研究，近年屢獲國際藝術大獎肯定。展覽日期自1月19日至4月22日。

(中國時報)

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