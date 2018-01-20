新南向 別跟一帶一路抗衡

2018年01月20日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓19日電 ／華盛頓19日電

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）19日舉行台灣南向政策報告發表研討會。報告指出，台灣新南向政策成功符合美國利益，但建議南向政策若要達到長期成功的目標，蔡英文政府必需控管與北京發生摩擦。

報告指出，相較於1994年李登輝時代的南向政策，蔡英文政府的新南向政策面對的是中國大陸的經濟實力增長，現在中國大陸已是許多國家主要貿易夥伴。

新南向符合美利益

報告中建議台灣方面，不僅在台北方面應對南向政策對區域內友邦的利益做出更多的說明和溝通，為了讓美國可給予台灣更多支持，台北應更主動向美方正式和非正式解釋南向政策的本質和目的。台灣可以透過雙邊合作計劃，如GCTF尋求合作伙伴。此外，台灣也應該運用軟實力做為槓桿。

報告說，美台灣新南向政策成功符合美國利益，台灣是美國長期伙伴，台灣的民主和自由社會是區域內的燈塔，台灣經濟發展和模式也受到區域內和區域外許多國家稱羡。

在美國方面，報告建議，美國國務院亞太助卿應與美國在南亞和中亞的國家合作，建立一個內部的工作小組，考量美國可如何支持台灣的南方政策；美國政府應與日本、澳洲和印度「四方」合作支持南向政策；美國政府應該持續支持台灣參與國際和區域內不是以國家名義參與的各項活動等。

可與印太戰略配合

行政院政務委員兼新南方工作小組召集人鄧振中在會議中發表演說時，則表示台灣的新南向政策歡迎所有國家，也願意與美國川普政府的印太戰略合作。

CSIS亞洲資深顧問葛來儀表示，把南向政策與中國大陸的一帶一路抗衡相較是不正確的。至於蔡英文政府的南向政策如何與美國的印太戰略配合。

鄧振中說，台灣的新南向政策的是以民主自由為基礎，任何以民主自由為基礎者，我們都歡迎到台灣來。但他也說，「我們希望有一天也可以和一帶一路合作。但是我們跟任何不自由民主、不開放者合作，都是有困難的。」

葛來儀日前在全球台灣中心的一項研討會中曾指出，南向政策包含了美國的自由開放印太戰略一些試圖做的事情，讓台灣最終可以到桌面上但不挑釁中國。她認為這個政策可讓台灣更安全繁榮，對美國是有利的。

(中國時報)