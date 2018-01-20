滴滴出行上線 北台灣已可叫車

「滴滴計程車」19 日起上路試營運，採APP叫車及計程車跳錶收費，此舉引發計程車業的關注。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

滴滴出行正式進軍台灣市場，昨日宣布上線，北台灣的民眾下載「滴滴出行」App，透過手機已可呼叫計程車；若是前往大陸的旅客，也可以透過同一套App，在大陸使用乘車服務。記者在台北街頭實測，很快就能媒合到計程車，整體過程流暢，不過有司機反映系統似乎還不穩定，使用時常卡住。

樂迪科技獲得滴滴出行5年獨家授權，總經理王慈雍表示，目前營業登記為資訊服務業及第三方支付服務業，金流留在台灣，營運規模將從北台灣開始，慢慢擴張至全台，在試營運期間，將與車隊、車行、司機合作，暫不抽成或收取費用，現已有約2000名計程車司機加入。

滴滴出行將以資訊平台身分，與計程車業者合作，媒合司機與乘客，模式類似現有的UberTAXI、TaxiGo等叫車軟體。交通部路政司提醒，滴滴出行未來若要向業者收費，對象只能是車隊或車行，若向個人計程車收費，就會觸犯《公路法》，過一段時間，將審視滴滴的作業流程，該取締的照樣會取締。

記者昨透過滴滴出行叫車，地圖顯示的空車非常多，500公尺範圍內就有6、7台計程車，配對在1分鐘內完成，整體過程流暢，收費採台北市費率，只接受現金付款；服務範圍包括大台北地區、桃園、新竹、苗栗、宜蘭等縣市。台北張姓民眾認為，滴滴出行的介面操作與Uber、TaxiGo、台灣大車隊都類似，且不能使用信用卡付款，相對沒有吸引力。

滴滴出行2月也將推出順風車服務，開放各使用者加入，由滴滴免費替駕駛與乘客媒合，同時替駕駛計算收費金額。不過此模式遊走在法律邊緣，路政司副司長張舜清說，如果駕駛被發現是「刻意」繞路載客，而不是真的順風車，可以罰駕駛10至20萬元。

(中國時報)

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