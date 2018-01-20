日月光宣布加薪、建員工幼兒園

2018年01月20日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

深耕高雄33年的日月光集團，19日晚間舉辦主管尾牙晚會，董事長張虔生當場宣布送給員工3個大紅包，包括高雄廠及中壢廠全面調薪3％至5％、高雄廠區加發基層人員1萬元獎金，以及今年將動工興建「日月光員工專屬幼兒園」、預計明年開始招生，來感謝全體員齊心面對挑戰與1年來的辛勞付出，現場1600名主管興奮大叫，氣氛超嗨。

這場主管尾牙晚會由張虔生、張洪本2名集團董事長，配合生產線的智慧機器手臂，共同點燃象徵日月光AI元年的母火，展現智慧科技的創新應用，並以生生不息的聖火，代表日月光將持續加速自動化智能生產，穩健成長持續領先，掌握封測產業發展先機。

日月光集團表示，2018年將以AI人工智慧、ATV車用電子、IOT物聯網、HPC高效能運算晶片為首要發展方向，持續投資高端先進技術，厚植自動化智慧製造實力，強化半導體領導競爭力。

張虔生於晚會宣布送給員工3個大紅包，第1個是日月光高雄廠及中壢廠全面調薪3％到5％，第2個是高雄廠區加發基層人員1萬元獎金，第3個則是響應高雄市長陳菊重視幼兒照護理念，今年將興建「日月光員工專屬幼兒園」，預計明年招生，由高雄市府協助開展幼兒園建置計畫，未來將提供員工優質且負擔得起的幼兒園，讓員工放心生養育兒。

日月光集團表示，日月光秉持員工為公司最重要資產的原則，以滿足員工生活需求為首要任務，持續打造優化友善員工的職場環境，自建幼兒園，以完善的育兒措施，照顧員工下一代，讓爸爸媽媽們都能安心、放心工作。

日月光幼兒園將招收300名員工子女，並配合同仁上下班作息，彈性收托時間，以友善環境建築工法、低碳教學空間為目標打造綠色教室，保留原有的老樹、綠地植被，讓綠色教育在孩子的心中發芽，以落實「健康快樂、生態環保」理念。

日月光表示，AI新紀元啟航後，將持續創造高雄在地就業機會，未來將強化以人為本的幸福感、優化員工福利、提升同仁歸屬感，並延攬半導體專業人才進駐、強化群聚效應優勢，齊心壯大台灣半導體封測產業聚落。

(中國時報)