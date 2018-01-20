台幣飆破29.5元 創4年新高

2018年01月20日 04:10 中國時報 彭禎伶 、 呂清郎 ／台北報導 ／台北報導

美元持續位在3年低檔，激勵主要亞幣在人民幣領漲下走強，加上台股連6紅、攻克11,100點及外資回頭匯入效應，三股力道加持，激勵新台幣重返升勢、開高走高，19日直接闖過29.5元關卡，盤中更一度大漲1.71角，終場收在29.43元的近4年3個月新高。

新台幣昨日爆量強升1.32角、創逾半個月來單日最大升幅，成交量為近2個月新高，同時也收周線，一周來升值1.7角或0.58％。外匯交易員表示，台股強強滾，外資怎會放過這波行情，一早外銀單子就湧入，新台幣一飛沖天、連闖2關，不僅29.5元重要關卡失守，盤中更衝破29.4元。

觀察外資放完年假後陸續歸隊，根據金管會最新統計，1月以來至18日為止，外資淨匯入達21.79億美元，已遠超過去年12月單月淨匯出11.19億美元，且累計外資淨匯入金額也重新站回2,100億美元大關，累計至18日達2,102.34億美元，創去年7月以來新高水位，激勵新台幣續朝向升值端前進。

新台幣29元價位已延續逾一個月，目前看不到重返3字頭的可能；外匯交易員指出，由於美元久弱不振，儘管非美貨幣大多屬於漲多的結構，但現階段完全沒有任何可刺激美元轉強的相關訊息，尤其外資利之所趨，搶進新興亞洲的方向延續，主要亞幣及新台幣都將是易升難貶的格局，短線甚至不排除逐步靠向29元大關。

外匯交易員分析，新台幣去年全年對美元升值達8.14％，創台灣匯率自由化以來的最大年升幅，但其實在主要亞幣中，升幅只居中後段的位置，反觀主要競爭對手韓元，去年狂漲兩位數的12.82％，成為最強亞幣；今年以來至昨日止，新台幣累計升值1.42％、仍居中後段的位置，但韓元僅小漲0.43％、相對落後，顯示新台幣匯率相對穩定，韓元則高波動。

根據國際清算銀行（BIS）最新公布的2017年12月實質有效匯率指數（REER），新台幣為107.16，韓元為114.46，差距擴大至7.3，創15個月來最大，新台幣REER並且已連續54個月低於韓元REER；REER愈低，代表出口價格競爭力愈強，即台灣已連續54個月口價格競爭力贏韓國，且短期逆轉的可能性微乎其微。

(中國時報)