2018年01月20日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

林俊傑（JJ）去年底推出新專輯《偉大的渺小》成績亮眼，19日宣布將於2月3日舉辦「線上新歌演唱會」，破天荒挑戰無觀眾演出，JJ說：「表演是孤獨的，我會告訴自己要習慣沒有觀眾、沒有尖叫聲。」直播地點選在他日前開幕的工作室「JFJ聖所」，屆時將與樂手、舞者們現場演出，以全新方式和歌迷同樂，JJ認為：「直播就是美在它的自然。」

演唱會將與全亞洲33個平台串聯，讓台灣、大陸、香港、新加坡、馬來西亞、印尼和菲律賓等地的網友免付費欣賞，為樂壇再下新創舉。此外，前天剛赴巴黎參加LV 2018秋冬男裝秀的JJ，還來不及調整時差，今一早飛抵高雄便馬不停蹄趕往高雄巨蛋為KKBOX風雲榜彩排，今晚除了獻唱〈黑夜問白天〉、〈偉大的渺小〉、〈聖所〉等新歌，他還特別改編一首過去為別人創作的歌曲。

數位銷售40萬張

JJ近年除了在大陸歌唱節目表現不斷突破，近2年他的歌在台灣全數位平台點聽下載次數也一舉突破9億次；他的新歌〈偉大的渺小〉上架3天即奪KKBOX華語單曲、綜合新歌及華語新榜三冠王，〈黑夜問白天〉同時成為「華語新歌日榜」和「華語單曲日榜」冠軍，《偉大的渺小》數位專輯銷售更直逼40萬張，進帳千萬人民幣（約4600萬台幣）。

(中國時報)