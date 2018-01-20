JJ開唱現場零觀眾

JJ繼直播發片記者會後，新歌演唱會採同樣模式舉行。

友善列印
中國時報
報導

林俊傑（JJ）去年底推出新專輯《偉大的渺小》成績亮眼，19日宣布將於2月3日舉辦「線上新歌演唱會」，破天荒挑戰無觀眾演出，JJ說：「表演是孤獨的，我會告訴自己要習慣沒有觀眾、沒有尖叫聲。」直播地點選在他日前開幕的工作室「JFJ聖所」，屆時將與樂手、舞者們現場演出，以全新方式和歌迷同樂，JJ認為：「直播就是美在它的自然。」

演唱會將與全亞洲33個平台串聯，讓台灣、大陸、香港、新加坡、馬來西亞、印尼和菲律賓等地的網友免付費欣賞，為樂壇再下新創舉。此外，前天剛赴巴黎參加LV 2018秋冬男裝秀的JJ，還來不及調整時差，今一早飛抵高雄便馬不停蹄趕往高雄巨蛋為KKBOX風雲榜彩排，今晚除了獻唱〈黑夜問白天〉、〈偉大的渺小〉、〈聖所〉等新歌，他還特別改編一首過去為別人創作的歌曲。

數位銷售40萬張

JJ近年除了在大陸歌唱節目表現不斷突破，近2年他的歌在台灣全數位平台點聽下載次數也一舉突破9億次；他的新歌〈偉大的渺小〉上架3天即奪KKBOX華語單曲、綜合新歌及華語新榜三冠王，〈黑夜問白天〉同時成為「華語新歌日榜」和「華語單曲日榜」冠軍，《偉大的渺小》數位專輯銷售更直逼40萬張，進帳千萬人民幣（約4600萬台幣）。

(中國時報)

韋禮安照X光害羞脫褲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。