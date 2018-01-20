陶喆揭喪子痛「寶寶有狀況」

陶喆（右）親口談喪子之痛，好友劉軒（左）擔任主持人，穿太空裝的小朋友則象徵「Mars Baby」。（盧禕祺攝）

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中國時報
報導

陶喆19日舉辦單曲〈Mars Baby〉MV首映會，該曲是他為了無緣出生的孩子所寫，昨他忍著淚水，首度露面親揭這段故事。陶喆哽咽說，他大概在去年4月寫完這首歌，正處於和老婆Penny糾結放棄寶寶的時候，花不到半小時完成，「一開始我沒有給她聽，後來我請她來聽，她聽到開頭的心跳和Baby的聲音就流淚了，問我：『是不是為我們的Baby寫的？』」

去年Penny懷孕，陶喆和老婆約定，不管是男是女生都取名叫Mars，原本兩人開心準備迎接寶寶來臨，但孩子3、4個月大時出現狀況，腎功能出問題導致羊水不足，但他們期盼奇蹟發生，求助許多名醫、權威，不放棄任何希望。他不願Penny獨自面對，親自陪老婆跑醫院，但寶寶4、5個月大時狀況仍未改善，醫生告誡他們不能再拖下去，會傷到媽媽的身體，夫妻才在去年約4、5月時忍痛放棄寶寶。

藉歌曲療傷

經歷這件事後，陶喆說，夫妻倆都成長不少，也覺得歌曲本身是一件禮物，他感性說：「我覺得是上帝送給我和Penny的，是一個療傷，也是一個希望，我也希望能當作一個充滿希望的禮物送給大家。」今年Penny已將身體養好，兩人要繼續努力拚做人，不過陶喆說，不會特別按表操課，給彼此壓力，「這樣兩人之間會沒有感覺了，這東西是要剛好、順其自然。」

(中國時報)

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