小室哲哉自罰退出樂壇

2018年01月20日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

小室哲哉突然宣布引退，提及告別樂壇時數度低頭忍淚。（取材自MANTANWEB）

日本名音樂製作人小室哲哉於19日召開記者會，先為日前《週刊文春》周刊爆出的不倫報導道歉，接著突然宣布：「我將自此引退。」小室哲哉緊緊抿住嘴脣，低頭忍住眼淚，緩緩說出：「今天起我將退出樂壇…退出樂壇，對我來說就是最大的懲罰。」

小室哲哉說約在3年前，他對6年多來持續照顧因蜘蛛網膜下腔出血、於2001年病倒的妻子KEIKO感到疲憊，於是和常為自己注射營養針的護理師越走越近，但強調兩人沒有發生男女關係。他提到KEIKO目前行為能力已退化為小學生，連一首歌都唱不完，兩人還曾一起練習寫小學生練習題；但他對KEIKO的感情如今依然深厚，將不會離婚。

他透露自己也正為C型肝炎與耳鳴等健康問題困擾，加上感到作曲能力已不如從前，都成為引退原因。

90年代掀小室狂熱

小室哲哉創作的電子舞曲掀起日本1990年代中期的「小室狂熱」，並擔任如TRF、華原朋美、鈴木亞美，與安室奈美惠早期製作，由他製作的唱片在日本總銷量突破1億7000萬，創多項歷史紀錄。

但小室哲哉後來陷入財務危機，2008年還因著作權讓渡問題被告詐欺5億日圓（約1.3億台幣）並遭逮捕，甚至曾落魄到廉價為高中寫校歌掙錢。曾隻手譜出一整個音樂時代的天才，如今落得自承才能已到極限，令人不勝唏噓。

(中國時報)