嚴正嵐思念外曾祖母催淚

嚴正嵐丟掉《花甲》的男孩子氣，展現甜美笑容。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
專訪
嚴正嵐感謝《花甲》帶來許多人氣和機會。（蘇蔓攝）

嚴正嵐去年《花甲男孩轉大人》人氣大漲，她透露在電影版《花甲大人轉男孩》中飾演的「阿瑋」已轉大人，從原本無條件為「阿甲」盧廣仲付出，慢慢思考這個男人是否適合託付終身，因此有許多悲傷沉重的戲分，但她因演出《花甲》後一切太順遂，「超怕自己哭不出來！」但終於找到祕訣，「阿甲想阿嬤，我就想外曾祖母。」聽著外曾祖母最喜歡的歌手美空雲雀演唱的〈愛燦燦〉，就會忍不住流淚。

演、歌雙棲的嚴正嵐，經常靠音樂培養情緒，拍平面照時有「拍照歌單」，放起輕快的西洋音樂就能讓肢體和表情更活潑，為演哭戲也有一份醞釀心情的歌單，其中外曾祖母最愛的演歌〈愛燦燦〉是重要曲目。她憶起小時候常待在來自日本的外曾祖母身邊，對方不會說中文，嚴正嵐只能用簡單日文與她對話，2人一起看摔角、相撲，她印象中的老人家可愛又漂亮，被問有沒有相似之處，個頭嬌小的她搞笑回：「身高吧！」

學會日本人點頭習慣

其實嚴正嵐有禮貌卻又帶點距離感的性格也是來自曾外祖母，她表示演《屍憶》時經常會被糗「一直點頭」，就是從小學會日本人的習慣，外曾祖母在台灣生活又不懂中文，常帶著她到百貨公司坐著看人來人往，「小時候其實覺得很無聊。」

如今回想起這位長輩從日本飄洋到大陸，後來又到台灣，人生中應該有許多精采故事，她遺憾當初試著沒有瞭解更多，高中時外曾祖母過世，如今聽著對方喜愛的歌曲就會不自覺感傷。《花甲大人轉男孩》2月9日上映。

(中國時報)

文春砲快狠準大咖都怕 嚴正嵐今年加倍賺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。