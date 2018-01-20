嚴正嵐思念外曾祖母催淚

2018年01月20日 04:10 中國時報 徐桐炘 專訪

嚴正嵐感謝《花甲》帶來許多人氣和機會。（蘇蔓攝）

嚴正嵐去年《花甲男孩轉大人》人氣大漲，她透露在電影版《花甲大人轉男孩》中飾演的「阿瑋」已轉大人，從原本無條件為「阿甲」盧廣仲付出，慢慢思考這個男人是否適合託付終身，因此有許多悲傷沉重的戲分，但她因演出《花甲》後一切太順遂，「超怕自己哭不出來！」但終於找到祕訣，「阿甲想阿嬤，我就想外曾祖母。」聽著外曾祖母最喜歡的歌手美空雲雀演唱的〈愛燦燦〉，就會忍不住流淚。

演、歌雙棲的嚴正嵐，經常靠音樂培養情緒，拍平面照時有「拍照歌單」，放起輕快的西洋音樂就能讓肢體和表情更活潑，為演哭戲也有一份醞釀心情的歌單，其中外曾祖母最愛的演歌〈愛燦燦〉是重要曲目。她憶起小時候常待在來自日本的外曾祖母身邊，對方不會說中文，嚴正嵐只能用簡單日文與她對話，2人一起看摔角、相撲，她印象中的老人家可愛又漂亮，被問有沒有相似之處，個頭嬌小的她搞笑回：「身高吧！」

學會日本人點頭習慣

其實嚴正嵐有禮貌卻又帶點距離感的性格也是來自曾外祖母，她表示演《屍憶》時經常會被糗「一直點頭」，就是從小學會日本人的習慣，外曾祖母在台灣生活又不懂中文，常帶著她到百貨公司坐著看人來人往，「小時候其實覺得很無聊。」

如今回想起這位長輩從日本飄洋到大陸，後來又到台灣，人生中應該有許多精采故事，她遺憾當初試著沒有瞭解更多，高中時外曾祖母過世，如今聽著對方喜愛的歌曲就會不自覺感傷。《花甲大人轉男孩》2月9日上映。

(中國時報)