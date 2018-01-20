2018年01月20日 04:10 中國時報 何書青 報導

福粵樓的「香辣蟹鍋」只有在福容大飯店（福隆）吃得到。（福容大飯店提供）

今年春節假期只有6天，來一趟輕旅行剛剛好。東北角福隆好玩的地方多，去三貂角燈塔看日出、舊草嶺隧道騎單車追風，還有如夢似幻光雕藝術的「光點·福隆」展，擁Villa湯屋客房的福容大飯店（福隆）也座落在此，遊玩後進飯店隨興泡湯休憩，再享用飯店鍋物大餐，身心都療癒。

福容大飯店（福隆）Villa區充滿峇里島風建築，讓人看了都放鬆，尤其風呂系列客房，打開水龍頭就有全台唯一的「氯化物碳酸氫鹽泉」海洋溫泉，這種海洋深層水保溼機能湯有助於消除疲勞、痠痛，適合在寒冬的春節假期泡上幾次，好好舒緩一年來累積的辛勞。

泡完湯來頓熱騰騰鍋物大餐再適合不過，福粵樓的「香辣蟹鍋」一定要試試。

新鮮螃蟹1蟹2吃

福容福隆主廚用當地現撈的新鮮螃蟹，做成1蟹2吃的美味料理，先嘗嘗噴香的辣炒螃蟹，再把炒螃蟹加進以雞高湯熬煮、有鮮蝦和蔬菜的鍋中，又鮮又辣的滋味過癮，只有這裡吃得到。

除夕（2月15日）到初四（2月19日），Villa區不僅祭出2至3天的套裝假期專案，入住Villa區簡樸禪風客房或旅館區精緻和洋客房2天1夜也祭出8000元+10％起的優惠價，還能獲得裝有精美小禮或兌換券的春節旺旺福袋，為新年討個好兆頭。

(中國時報)