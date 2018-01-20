伍迪養女指證7歲遭性侵

狄倫法洛上電視泣訴養父伍迪艾倫的惡行。（翻攝自CBS）

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中國時報
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伍迪艾倫透過聲明否認性侵養女。（美聯社）

伍迪艾倫（Woody Allen）養女狄倫法洛（Dylen Farrow）在美國時間18日首度接受電視專訪，泣訴幼時遭伍迪性侵一事，她控訴養父「長久以來一直在說謊」，並描述細節：「我被帶到小閣樓的空間，他指示我放輕鬆並玩著放好的玩具火車，當我在玩火車時遭性侵了，當時我只有7歲，只知道他觸摸了我的私密部位。」接著說：「現在我32歲，我知道他是碰了我的陰脣和外陰部。」

節目毫不留情播放伍迪過去受訪的片段，他堅持這些控詞都是前妻米亞法洛（Mia Farrow）為獲得撫養權而指導養女說謊，但影片結束後狄倫流著淚說：「他在說謊，他一直都在說謊。」狄倫表示：「我愛過他、尊敬過他，他曾經是我的英雄，但這不能掩飾他所做的一切，甚至讓背叛和傷害的感覺更強烈。」

眾星畫清界線

狄倫於1992年公開此事，伍迪接受調查後並未受法律制裁，卻因性侵受害者發聲運動再度被搬上檯面討論，伍迪昨發聲明否認指控：「儘管法洛一家人利用『Time’s Up （時候到了）』運動重申損害名譽的指控，也無法讓它在今天比過去更加真實。我沒有侵犯我女兒，25年前調查的結果也是如此。」

伍迪多年來在性侵疑雲中仍穩坐大師地位，但這回卻似乎真的「時候到了」，許多明星都與他畫清界線。演出《魔幻月光》的影帝柯林佛斯（Colin Firth）昨表態不再與伍迪合作，影后瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）也表態挺狄倫。伍迪尚未上映的新片《紐約的雨天》（暫譯）演員提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）和蕾貝卡霍爾（Rebecca Hall）、葛里芬紐曼（Griffin Newman）皆表示將捐出片酬做公益。

(中國時報)

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