卡地亞高級珠寶 上海放異彩

2018年01月20日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

卡地亞Resonances de Cartier系列高級珠寶，City Road鑽石鎬瑪瑙手環，905萬元。（Cartier提供）

卡地亞Resonances de Cartier系列高級珠寶全球巡展於上海登場，超模何穗佩戴華美珠寶出席晚宴。（CFP）

卡地亞在上海發表Resonances de Cartier高級珠寶展，圖為展場最貴的作品，主石鑽石20.04克拉，售價2億9770萬元。（Cartier提供）

卡地亞Resonances de Cartier系列高級珠寶，City Road鑽石鎬瑪瑙耳環，715萬元。（Cartier提供）

卡地亞Resonances de Cartier系列Frenesie紫水晶耳環，585萬元。（Cartier提供）

骨董市場水張船高的Tutti Frutti系列，也出現在卡地亞Resonances de Cartier展場，圖為蛇型珠寶表，3430萬元。（Cartier提供）

卡地亞Resonances de Cartier系列Frenesie紫水晶項鍊，有多種佩戴法，2820萬元。（Cartier提供）

卡地亞（Cartier）Resonances de Cartier系列高級珠寶全球巡展，昨（19）日在上海復星藝術中心登場，此為繼倫敦、紐約、日本奈良之後的全球第4站，總共展出逾400件珠寶，其中有11件為首度曝光，新穎創意融入品牌的經典元素，新舊交輝，更有意義。

新概念與經典元素跨時空共鳴

法文Resonances意指「共鳴」，卡地亞的Resonances de Cartier珠寶背後有多重意涵，不僅在設計上以全新概念的設計是與卡地亞經典元素共鳴，且將骨董珠寶和全新問市的珠寶並列展示，古今相映並激起共鳴，展現珠寶穿越時空之美。

Resonances de Cartier珠寶以大自然為創作靈感，其中價格最高的是一件Adiante鑽石項鍊，即是以鐵線蕨為設計，要價近3億台幣，光是主石就有20克拉；另一件最受矚目的焦點是水果錦囊Tutti Frutti系列蛇型珠寶表，由於近幾年水果錦囊在骨董市場水漲船高，因此深受收藏家的喜愛。

會跳舞的建築裡 遇見彩寶

這回卡地亞高級珠寶巡展選在上海黃浦江畔的復星藝術中心展出，該建築外牆如一座巨大的管風琴，象徵節節高升的三層金色竹子風管簾幕會在固定時間轉動，被暱稱為「會跳舞的建築」，與Resonances de Cartier珠寶的主題十分呼應。Resonances de Cartier全球巡展下一站是台灣，預計將在4月中旬在台北展出。

(中國時報)