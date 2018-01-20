2018 SIHH 紳士表現運動魂

來到SIHH日內瓦表展的最後一天，展場中已可見各國媒體伴隨採訪工作加身的疲憊身影，但各品牌仍充分對製表工藝的熱情，紛紛祭出運動主題，為表款灌注滿滿好動活力。
王陽明相上積家Polaris
以紳士及高級製表工藝為人所知的積家Jaeger LeCoultre，今年度聚焦於品味男子的精采運動人生，喊出「造物之悟，技藝之詣」的口號。品牌以1968年推出的經典Memovox Polaris極地響鬧腕表為基礎，衍發出全新5款Polaris系列腕表，除了復刻原始版本的限量響鬧腕表外，還有世界時間計時、計時及日期顯示等多種選擇，最低約21萬元的價格，更彰顯品牌拉攏不同客群的企圖心。
日前品牌更請到男星王陽明親赴日內瓦演繹Polaris系列全新風貌，私下也愛玩表的王陽明，表示：「男人必須有只好的表，它會提醒自己的歷程，心裡很滿足。」已有5年左右收藏骨董表的資歷，而此次積家所主打的Polaris表款原型，正是他心中想要收購的夢幻逸品之一，看到展間中收藏的實表，更開玩笑對品牌喊話：「應該要送我的！」於展間戴上最新的Polaris Automatic自動腕表，他還細心以一身棒球外套酷裝搭配表款形象，整體十足對味。
Richard Mille機芯牽起馬球魂
除了製表外，還喜愛四處結交好友的Richard Mille，本次又將與阿根廷馬球好手Pablo Mac Donough相遇的「激情碰撞」委身於設計表款之上，此次最新推出的RM53-01 Pablo Mac Donough陀飛輪腕表，即是全權為馬術運動所打造。Richard Mille先生分享道：「Pablo一直被腕表的損傷碎裂所困擾，我邀請我們的團隊打造一塊腕表，能夠抵禦馬術比賽中的種種衝擊，同時讓內在機芯的運轉清晰可見。」於品牌RM 053表款基礎上研發的RM53-01，將馬球這項看似優雅實則處處充滿猛烈衝擊的運動完美表現，與Stettler合作的雙層層壓式藍寶式水晶玻璃表面，厚約2.4mm，可承受4.5公斤重的衝擊測試，搭配採用懸索機制的機芯，維持視覺通透之餘，亦可助其機芯維持系統平衡。表款限量30只，台灣預計會有一只配額，想必當引起不少品牌愛好者搶購。
Baume & Mercier致敬速度傳奇
名士表Baume & Mercier是歷峰集團旗下平均價位相對好入手的品牌，表款也多著重每日生活穿戴的實用性質，本次SIHH品牌則引用集團資源與ValFleurier製表廠合作，發表搭載全新Baumatic BM12-1975A自動上鍊機芯的克里頓Baumatic系列腕表。全新機芯使用矽質游絲和高性能擒縱裝置，可達到防磁效果，而120小時動力儲存功能及加強的潤滑油，則可順利延長腕表維修保養周期至5年，達成每日配戴的實用需求。
而另一個系列則與美國印地安摩托公司合作，聯手打造3款限量表款，除了向傳奇車手伯特芒羅致敬的特殊表款外，其中Clifton Club Indian Scout Tribute及Legend Tribute則以細節處裡搭配計時碼表功能，彰顯車體的粗獷美學。
(中國時報)