狗年表 時時刻刻旺旺旺

2018年01月20日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

寶鉑表狗年生肖表全球限量50只，售價279萬5000元。（ Blancpain提供）

沛納海狗年超薄表全球限量50只，售價279萬5000元。（ PANERAI提供）

雅典表狗年生肖表限量88只，售價141萬3000元。（Ulysse Nardin提供）

蕭邦蒔繪狗年生肖表，表盤彩繪可愛秋田犬，售價77萬6000元。（CHOPARD提供）

江詩丹頓狗年生肖表有鉑金和粉紅金兩種材質，各限量12只。（Vacheron Constantin提供）

戊戌狗年主旺財，狗年表又有「時時刻刻都興旺」的意義，各大精品名表特別為華人市場打造生肖狗年的紀念表，結合東方的生肖狗年與西方的製表工藝，為興旺的狗年更添年味。

蕭邦 秋田金可愛

蕭邦（CHOPARD）限量發行88只L.U.C XP Urushi「金狗」蒔繪腕表，是日本Urushi漆藝蒔繪大師小泉三教與蕭邦製表大師弗勒里耶（Fleurier）聯手傾力完成的頂級之作，在L.U.C XP Urushi腕表的表盤上彩繪日本漆藝蒔繪秋田犬，搭配L.U.C 96.17-L機芯，售價77萬6000元。

寶鉑表（Blancpain）推出狗年生肖表，是寶鉑Le Brassus大複雜手工製表工坊傾心打造的年度佳作，搭載Calibre 3638自動上鍊機芯，機芯鑲有39枚紅寶石，動力儲存可達7天，白色大明火琺瑯表盤上吉犬剪影，表背的白金擺陀上鐫刻生肖狗的圖案，搭配短吻鱷魚皮表帶，全球限量50只， 279萬5000元。

伯爵生肖表 限量38只

伯爵表（Piaget）自2012年以來推出生肖表，今年再度以搭配430P超薄手動上鍊機芯的Altiplano系列超薄腕表，結合大明火掐絲琺瑯工藝詮釋狗年生肖表，工藝大師Anita Porchet在表盤上以明暗濃淡變化的灰白色描繪靈犬，創造出豐富細膩的質感，限量38只，售價220萬元。

沛納海（PANERAI）狗年限量表Luminor 1950 Sealand 3Days Automatic Acciaio（PAM00858），是義大利金雕工藝大師以Sparsello技術在表蓋先雕刻旺狗，再以金絲捶打填滿雕刻凹槽，是沛納海生肖腕表系列的第十只生肖表，全球限量88只。76萬9000元

江詩丹頓（Vacheron Constantin）的藝術大師系列（Metiers d’ Art)在狗年推出中國十二生肖傳奇腕表（The legend of the Chinese Zodiac），搭載2460 G4機芯，共有鉑金與玫瑰金兩種款式，每款限量發行12只。

雅典表 哈士奇栩栩如生

雅典表（Ulysse Nardin）於狗年推出《鎏金戌犬腕表》，琺瑯工藝大師在表盤上結合大明火琺瑯及內填琺瑯兩種技術，以一道道極精細的工序將筆下哈士奇犬描繪得栩栩如生，《鎏金戌犬腕表》全球限量88只，售價141萬3000元。

(中國時報)