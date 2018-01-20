娜歐蜜華茲 條紋裝玩視覺效果

2018年01月20日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

娜歐蜜華茲穿Sonia Rykiel早春系列，彩色條紋上衣配黑色連身裙，產生反差驚豔感。（翻攝自娜歐蜜華茲IG）

Sonia Rykiel Manifesto系列by MINOSHIN的SECRET中型托特包，2萬9600元。（MINOSHIN提供）

Sonia Rykiel Manifesto系列by MINOSHIN的BAISER小型托特包，2萬600元。（MINOSHIN提供）

說到法國女人自在慵懶，不得不提針織女王Sonia Rykiel這位傳奇設計師；品牌深受條紋迷與針織迷的喜愛，也是好萊塢女星的愛牌。娜歐蜜華茲日前出席紐約百貨活動，就穿Sonia Rykiel早春系列，黑色緊身衣上，秀出該牌最具標誌性的彩色條紋新品，在色彩上大玩分層視覺效果。

現任品牌藝術總監Julie de Libran，忠實承襲著Rykiel女士「勇於從傳統中叛逆」的精神，為歡慶品牌50周年，設計一系列詼諧幽默、輕鬆、隨性的「MANIFESTO」系列，極富創意的視角，來自於Sonia Rykiel個人推出的Dictionnaire Deglingue時尚字典。運用服裝說故事的呈現手法，傳達Rykiel女士創新與叛逆並存的永恆美學；「MANIFESTO」系列即起在MINOSHIN台北微風信義精品店全台獨家限量販售。

(中國時報)