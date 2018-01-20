那些年Kim Jones在LV搞的小革命

2018年01月20日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

林俊傑也到巴黎參加LV 2018秋冬男裝發表。（LV提供）

LV男裝有法式旅人基本形象，Kim Jones維持這樣調性並加上運動風等小變化。（LV提供）

LV男裝藝術總監Kim Jones（中）舉辦告別秀，英國老鄉名模娜歐蜜、凱特摩絲走秀相挺，3人還一起謝幕。（LV提供）

「一個時代的結束」是每當時尚設計師要離開現職時，最常被運用的一句話。不過套在剛離開LV男裝藝術總監Kim Jones身上，似乎卻沒這麼貼切，因為LV男裝在他加入前或離開後，應該也不會有太傷筋動骨的大改變；當Kim接手曾由Marc Jacobs、Paul Helbers帶領過的男裝時，LV男士時尚旅者形象已有鮮明輪廓，與當紅潮流聯名也是Marc任內早強勢而為的事，那如果10年後，我們談到Kim Jones對LV的貢獻，是什麼呢？

微型革命 把傳統變摩登

男裝圈像是GUCCI、Balenciaga這樣，因設計師而進行斷裂性、打掉重練的大變化，相對較少，多數只能在原本風格內進行小規模的革新，以免嚇跑固有品牌愛用者。簡單講，就是相較於「大刀闊斧」，男裝設計師還不如「踩在巨人的肩膀上」比較容易存活，套句同樣常用的時尚官方術語就是「尊崇品牌經典」，LV男裝發展剛過20年，經典自然就是Marc Jacobs、Paul Helbers初期10多年奠定的基本風格。

Kim Jones深知這樣遊戲規則，任內沒更動LV法式旅人的形象，而且是逐年採取漸變策略，但這兒多點運動風靴子、背包、帽子；那兒又多點鮮活色彩、繽紛印花，在一個非常節制範圍內進行自己的小革命，就如同他為前東家dunhill來台時接受本報專訪透露，自己喜歡找管理員翻遍舊檔案，「我的工作，就是將傳統的東西變得更摩登，也符合現代人的多重需求。」而昨天在巴黎男裝周發表的2018秋冬秀走登山風格，也不脫這樣的呈現方式。

時尚人瑞 守護品牌精神

在設計師汰換快速的這幾年間，Kim Jones穩坐LV男裝藝術總監大位，除品牌從裡到外、從上到下被稱讚的好脾氣外，另外也因為他是「品牌精神的守護者」，安全牌中有漸進小變化，這樣過了7年，已屬時尚人瑞等級。外傳他是因為要接Burberry總監才離開，從Kim的風格來看，未來或許我們可期待仍帶有將離職創意總監Christopher Bailey元素，但帶點Kim小改變的英倫品牌。

(中國時報)