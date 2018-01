吃進金目鱸 高營養低脂肪

2018年01月20日 12:38 中國時報 何書青 、 游鎮槐

你知道鱸魚這玩意嗎?開刀完喝鱸魚湯,清蒸鱸魚有健脾開胃的功效,此外呢?諸位不知,牠歷史悠久,被《本草綱目》認證過,亦是中醫食療的首選之一,且適合老中青食用,歡迎各位與本報一起進入鱸魚的世界。

將鱸魚熬燉成湯費時費力,是滋補身體、恢復元氣的普遍作法。圖片提供/中時資料庫、合壹合生技

金目鱸是高經濟價值的魚種,漁市中一般七星鱸等,多是一尾一尾賣,金目鱸則要論斤秤兩。圖片提供/中時資料庫、合壹合生技

個性脾氣越壞越好

鱸魚很好,但性格剛烈、脾氣壞的鱸魚,更是好上加好!例如金目鱸,就漁市販售來說,一般的七星鱸等,多是一尾一尾賣,金目鱸則要論斤秤兩。

金目鱸屬凶猛的掠食性魚類,也屬於高經濟價值魚種,脾氣壞,飼養過程和其他鱸魚一樣都要定時篩選魚體大小,因牠會六親不認,大魚吃小魚。不過,牠唯一弱點就是怕冷,所以多在南部地區養殖。

溯溪而上蓄藏精力

沒錯!金目鱸的意志很堅強,每年秋冬時,成魚會在海中產卵,幼魚孵化後,春夏時便會溯溪而上生長,這股強大的生命力,讓鱸魚成為食療中重要的食材。

食療部分,台灣人多用鱸魚湯調理身體,而《本草綱目》中也以「補五臟、益筋骨、和腸胃、治水氣」來形容鱸魚的功效。

被稱為「開刀魚」的鱸魚,有較其他肉品更易被人體消化、吸收的優質蛋白質,被推崇為大小手術後,癒合傷口、修復身體的首選聖品。

易吸收被譽開刀魚

很多人都知鱸魚被稱為「開刀魚」,牠因擁有較其他肉品更容易被人體消化、吸收的優質蛋白質,而被推崇為大小手術後癒合傷口、修復身體的首選聖品。

牠的修復功能其實曾被研究過,有科學根據。2009年7月,攻讀靜宜大學食品營養研究所的劉汝晏,就以〈探討鱸魚與吳郭魚對正常及糖尿病大鼠創傷修復之影響〉Effect of sea bass(Lateolabrax japonicas)and tilapia(Oreochromis niloticus × O.aureus)on wound healing in normal and diabetic rats.實證研究證明鱸魚確實能幫助人體的傷口癒合、創傷修復。

鱸魚有多好 專家這麼說

中醫師洪國耿表示,以手術過後為例,隨著手術部位、方式不同,中醫調理身體的方式也有所不同,一般建議調理1到3個月時間不等。

若以最常見的腹腔手術為例,一般來說術後48到72小時腸胃功能便會逐漸恢復,如果尚未恢復,便屬於氣血虧虛、脾胃氣機失調、腑氣不通,中醫會採用黨參、白朮、陳皮、半夏、內金等來健脾理氣。若術後經常感到脹氣嚴重,可視情況使用大黃、枳實等中藥材,或是針灸足三里、豐隆等穴位,藉此通腑理氣。

大病初癒適合食用

鱸魚肉質潔白肥嫩,細刺少、無腥味,所以中醫調理上經常用於入藥,而以營養價值來說,鱸魚含有3種胃蛋白酶與2種胰蛋白酶,能夠促進腸胃消化吸收,所以也很適合大病初癒、手術後身體較為虛弱的人。

除了鱸魚湯外,洪醫師也建議多攝取優質蛋白質如瘦肉、雞肉、雞蛋、豆類等,其次也要補充維生素、纖維質如蔬菜水果,因為許多人手術後常有便祕問題,多攝取蔬果不僅排便較順暢,也可以促進傷口癒合、避免感染。最後,手術之後要進食,最好從流質食物開始食用,比較不會對腸胃造成太大負擔,大約進行3天左右再變成半流質食物,再過3天再恢復成正常飲食,但建議還是多吃容易消化吸收的食物。

余朱青營養師

■其實鱸魚不只專屬術後病患能食用,對需求不同的都會男、女來說,鱸魚是調理生理狀態的好幫手。

富含膠原蛋白

現代男性最常出現的情況是習慣外食、吃肉不忌口、熬夜、喝酒應酬、工作壓力大等問題,損害體力、精力,營養師余朱青指出:「喝酒應酬的人,腸胃負擔更大,如果能攝取像鱸魚這種分子小的營養來源,會讓人體好吸收,體力跟精力也就能更快速恢復。」有健身的人則需迅速修補細胞和肌肉,飽和脂肪相對少的鱸魚一樣是不錯的選擇。

瘦身和美容是愛美女生一輩子的課題。為了不要有太多脂肪,大家都知避免攝取過多熱量,但當體內沒有足夠能幫助身體代謝的營養素,又會造成代謝變差,氣色欠佳,甚至皮膚不好難上妝,因此攝取營養密度高(單位熱量所含的營養素總量)的食物就很重要,鱸魚正是屬於此類;且牠飽含豐富膠原蛋白,愛美的女生正好能用鱸魚來滋補養顏。

營養師余朱青也說,將鱸魚搭配像黃耆、紅棗這些幫助補氣、補血的食材,也能讓氣血更順、氣色更好,對於剖腹產、懷孕前後或是哺乳中的女性來說,是很好的營養補給品。

