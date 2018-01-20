吃進金目鱸 高營養低脂肪

2018年01月20日 12:38 中國時報 何書青 、 游鎮槐

你知道鱸魚這玩意嗎？開刀完喝鱸魚湯，清蒸鱸魚有健脾開胃的功效，此外呢？諸位不知，牠歷史悠久，被《本草綱目》認證過，亦是中醫食療的首選之一，且適合老中青食用，歡迎各位與本報一起進入鱸魚的世界。

將鱸魚熬燉成湯費時費力，是滋補身體、恢復元氣的普遍作法。圖片提供／中時資料庫、合壹合生技

金目鱸是高經濟價值的魚種，漁市中一般七星鱸等，多是一尾一尾賣，金目鱸則要論斤秤兩。圖片提供／中時資料庫、合壹合生技

個性脾氣越壞越好

鱸魚很好，但性格剛烈、脾氣壞的鱸魚，更是好上加好！例如金目鱸，就漁市販售來說，一般的七星鱸等，多是一尾一尾賣，金目鱸則要論斤秤兩。

金目鱸屬凶猛的掠食性魚類，也屬於高經濟價值魚種，脾氣壞，飼養過程和其他鱸魚一樣都要定時篩選魚體大小，因牠會六親不認，大魚吃小魚。不過，牠唯一弱點就是怕冷，所以多在南部地區養殖。

溯溪而上蓄藏精力

沒錯！金目鱸的意志很堅強，每年秋冬時，成魚會在海中產卵，幼魚孵化後，春夏時便會溯溪而上生長，這股強大的生命力，讓鱸魚成為食療中重要的食材。

食療部分，台灣人多用鱸魚湯調理身體，而《本草綱目》中也以「補五臟、益筋骨、和腸胃、治水氣」來形容鱸魚的功效。

被稱為「開刀魚」的鱸魚，有較其他肉品更易被人體消化、吸收的優質蛋白質，被推崇為大小手術後，癒合傷口、修復身體的首選聖品。

易吸收被譽開刀魚

很多人都知鱸魚被稱為「開刀魚」，牠因擁有較其他肉品更容易被人體消化、吸收的優質蛋白質，而被推崇為大小手術後癒合傷口、修復身體的首選聖品。

牠的修復功能其實曾被研究過，有科學根據。2009年7月，攻讀靜宜大學食品營養研究所的劉汝晏，就以〈探討鱸魚與吳郭魚對正常及糖尿病大鼠創傷修復之影響〉Effect of sea bass（Lateolabrax japonicas）and tilapia（Oreochromis niloticus × O.aureus）on wound healing in normal and diabetic rats.實證研究證明鱸魚確實能幫助人體的傷口癒合、創傷修復。

鱸魚有多好 專家這麼說

中醫師洪國耿表示，以手術過後為例，隨著手術部位、方式不同，中醫調理身體的方式也有所不同，一般建議調理1到3個月時間不等。

若以最常見的腹腔手術為例，一般來說術後48到72小時腸胃功能便會逐漸恢復，如果尚未恢復，便屬於氣血虧虛、脾胃氣機失調、腑氣不通，中醫會採用黨參、白朮、陳皮、半夏、內金等來健脾理氣。若術後經常感到脹氣嚴重，可視情況使用大黃、枳實等中藥材，或是針灸足三里、豐隆等穴位，藉此通腑理氣。

大病初癒適合食用

鱸魚肉質潔白肥嫩，細刺少、無腥味，所以中醫調理上經常用於入藥，而以營養價值來說，鱸魚含有3種胃蛋白酶與2種胰蛋白酶，能夠促進腸胃消化吸收，所以也很適合大病初癒、手術後身體較為虛弱的人。

除了鱸魚湯外，洪醫師也建議多攝取優質蛋白質如瘦肉、雞肉、雞蛋、豆類等，其次也要補充維生素、纖維質如蔬菜水果，因為許多人手術後常有便祕問題，多攝取蔬果不僅排便較順暢，也可以促進傷口癒合、避免感染。最後，手術之後要進食，最好從流質食物開始食用，比較不會對腸胃造成太大負擔，大約進行3天左右再變成半流質食物，再過3天再恢復成正常飲食，但建議還是多吃容易消化吸收的食物。

余朱青營養師

余朱青營養師

■其實鱸魚不只專屬術後病患能食用，對需求不同的都會男、女來說，鱸魚是調理生理狀態的好幫手。

富含膠原蛋白

現代男性最常出現的情況是習慣外食、吃肉不忌口、熬夜、喝酒應酬、工作壓力大等問題，損害體力、精力，營養師余朱青指出：「喝酒應酬的人，腸胃負擔更大，如果能攝取像鱸魚這種分子小的營養來源，會讓人體好吸收，體力跟精力也就能更快速恢復。」有健身的人則需迅速修補細胞和肌肉，飽和脂肪相對少的鱸魚一樣是不錯的選擇。

瘦身和美容是愛美女生一輩子的課題。為了不要有太多脂肪，大家都知避免攝取過多熱量，但當體內沒有足夠能幫助身體代謝的營養素，又會造成代謝變差，氣色欠佳，甚至皮膚不好難上妝，因此攝取營養密度高（單位熱量所含的營養素總量）的食物就很重要，鱸魚正是屬於此類；且牠飽含豐富膠原蛋白，愛美的女生正好能用鱸魚來滋補養顏。

營養師余朱青也說，將鱸魚搭配像黃耆、紅棗這些幫助補氣、補血的食材，也能讓氣血更順、氣色更好，對於剖腹產、懷孕前後或是哺乳中的女性來說，是很好的營養補給品。

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(中國時報)