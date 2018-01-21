暫緩春節加班機 只是喊話！邱垂正籲兩岸盡速協商飛安

2018年01月21日 04:10 中國時報 藍孝威 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

民航局未核准東方航空及廈門航空申請的176班春節加班機，衝擊民眾返鄉交通；圖為20日從上海飛抵桃園的東航班機。（范揚光攝）

為反制大陸開放M503北上及W航路，民航局暫緩批准大陸東方航空及廈門航空申請春節加班機，陸委會副主委邱垂正昨表示，這只是權宜措施，暫時不許可，是藉此向大陸喊話，爭取兩岸盡快協商的權宜之計。

東航及廈航昨再表示，176班加班機停飛將影響近3萬旅客、來回6萬旅次旅客權益，並稱，大量台灣與大陸遊客致電關心，指若加班機未能執行，將對旅客春運出行造成嚴重影響；廈航說，超過萬名旅客訂機票，「給航企造成經濟損失事小，給兩岸民眾往來帶來極大不便事大」。

東航廈航 6萬人次受影響

台北企經協會昨辦「國際政經新形勢與企業投資機會研討會」，近百台商及台企高階經理人出席。邱垂正向台商解釋，誰願意懲罰自己同胞？春節航班暫緩，只是暫不許可，兩岸當務之急是盡快協商。

邱垂正以親身體驗指出，兩岸航線飛航安全需要保障，他過去經常往返兩岸，遇大霧是常事，如沒航管引導，飛航容易出意外。

邱垂正說，M503航道是2015年兩岸歷經5次協商才達成協議，現在大陸說改就改，且當年陸方表示M503南下航路擁擠，預定飛航4、500班，但實際僅6、70班，主因是國際航空公司評估後發現，海峽航線經濟效益不高。

此外，邱垂正還呼籲台商警惕大陸企圖心，大陸強勢滲透干預不止對台灣，也影響其他國家，正引發國際間反彈，美、加、澳洲等接連訂定相關防衛機制。

陸委會聲明 勿拿台商當人質

陸委會昨除呼籲兩岸儘速進行技術性協商外，還發表「四不要」聲明，呼籲大陸不要迴避飛安、不要為兩岸技術性商談設政治障礙、不要將其無理片面作為歸責我方，更不要以廣大台商為人質，製造矛盾與紛擾。

對取消加班機影響台商回台過年，海基會則說，已於18日第一時間主動聯繫上海、南京、福州等受影響8航點台商協會，「經溝通說明，各地台商會長都能理解政府堅持『飛安』的必要性，及『安全回家』的重要性，希望政府在台商權益與飛安顧慮間，解決台商返鄉過年需求，建議雙方針對飛安儘速展開技術性協商，徹底解決問題。」

民航局官員昨也批評說，若大陸真體恤台商，就應指派其他業者申請增班，幫助台商返鄉，把台商當成自己的政治炮彈，更不得人心。

(中國時報)