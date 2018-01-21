國際女戰士 殺紅眼背後有洋蔥

一名「哥倫比亞革命軍」（FARC）女戰士，其美麗的容貌，很難讓人聯想到冷血叢林殺手。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

在世界各國武裝部隊中，女性官兵可謂司空見慣。不過有一群女戰士，她們不屬於國際間認可的正規軍，甚至被視為叛軍，有些還被貼上恐怖分子標籤。然而，她們驍勇善戰，視死如歸，在槍林彈雨中與敵人進行慘烈的搏鬥，或身纏炸藥，與敵人同歸於盡。

女模、歌手 扛衝鋒槍抗IS
車臣黑寡婦 綁炸藥視死如歸

美國總統川普上任屆滿一年，政績之一是摧毀中東恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）。在掃蕩敘利亞和伊拉克境內IS的戰爭中，庫德族女戰士功不可沒，她們也是讓殺人不眨眼、不畏血肉橫飛，不怕美軍炮彈的IS最為忌憚的一群。

庫德族娘子軍 IS最大夢魘

IS害怕女戰士，是因為他們認為女人低賤，被女人殺死會下地獄。誓死為族人報仇雪恨的庫德族娘子軍，成了IS武裝分子最大的夢魘。

另外，在哥倫比亞的深山老林裡，長年困擾當局的「哥倫比亞革命軍」（FARC）去年放下武器，結束與政府軍超過半世紀的戰鬥。FARC有三到四成的女性，她們和其他男性游擊隊成員一樣，經年累月槍不離身，隨時準備與政府軍駁火，而今她們走出叢林，重返文明社會，擺在眼前的是令她們難以適應的平民生活。

車臣黑寡婦 俄人聞之色變

而在俄羅斯北高加索地區的車臣共和國，許多婦女曾在1990年代經歷俄軍在當地殘酷鎮壓分離主義分子，有些人更親眼目睹自己的父兄、丈夫或小孩被俄軍打死。

為了替摯愛伸冤，或純粹看不慣自己的同胞遭到迫害，她們投入殺敵的行列，她們復仇的方式就是穿上炸彈背心，利用別人疏於提防婦女，走進人群然後引爆自己，順便帶走周遭一些人當墊背。她們就是令俄羅斯人聞之色變的「車臣黑寡婦」。

更多「非主流」娘子軍的「豐功偉業」，詳見今日本報精采報導。

(中國時報)

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