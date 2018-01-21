只想回家過年 台商盼蔡放手

2018年01月21日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 張理國 ／北京、台北報導 ／北京、台北報導

針對大陸啟用M503等相關航路，陸委會、海基會多次喊話大陸盡快恢復「技術性協商」。對此，上海社科院台研中心主任盛九元昨日受訪時表示，只要回歸「九二共識」，什麼都好談，如果台灣當局想用這種方式恢復兩岸協商，是捨本逐末、緣木求魚。以民生福祉當作要脅工具，只會引起台灣民眾反感；上海台協副會長蔡世民昨日則無奈說道，「台灣政府一定要拿台商的返鄉過年權益當作對抗籌碼嗎？我們也想回家過年！」

政府設路障 前所未見

距離春節不到一個月，M503航路再次攪動兩岸關係，陸委會與海基會日前再次喊話大陸，希望儘速展開「技術性協商」。對此，上海台協副會長蔡世民20日受訪時表示，覺得很遺憾，「過年期間，台灣南北高速公路不收費，是為了讓北部工作的人，回南部過年更順利，而我們只是工作地點在大陸的台灣人，我們也是要回家呀！」

蔡世民認為，如果大陸接受台灣所謂「恢復技術性協商」這種作法，一定會被批評「沒有九二共識，兩岸照樣互動」，所以大陸一定會拒絕，不會接受。

台企聯榮譽會長丁鯤華也表示，政府的最大責任應該是要維護老百姓的權益與生計，台商回家過年是歷屆政府支持的，從來沒有一個政府對台商回家過年設阻礙。M503的問題，可以表達立場、可以嘗試溝通，但不應該用自己老百姓的權益當籌碼。

拒九二共識 協商無門

上海社科院台研中心主任盛九元則表示，「只要回歸『九二共識』，什麼都好談，否則這種協商很難推行下去。」若台灣當局以台胞福祉當作籌碼，要脅逼迫大陸與台灣恢復對話，不僅是捨本逐末、緣木求魚，也會引起台灣民眾的反感，得不償失。

事實上，大陸民航局19日曾重申，M503航路及其連接線是經各方專家充分技術論證並經國際民航組織批准的國際航路，不存在所謂安全性問題。並呼籲台灣有關部門，尊重兩岸春節返鄉需求，儘快批復兩岸春節加班。

飛安問題 兩岸歧見深

民航局暫不核准中國東方航空、廈門航空等春節加班機，台企聯會長王屏生抗議台商權益受損。對此，黨政人士指出，依據國際民航規範或是兩岸在2015年所達成的共識，M503北向等4條爭議航道的啟用，無論基於區域安全，乃至於民航最關鍵的飛安，北京當局都有責任與我方協商，而不是去動員親中台商、媒體倒果為因來「教訓」台灣，這不是面對問題、解決問題的態度。

(中國時報)