M503爭議！春節班機卡關》新聞透視－政治手段無解 從民航組織著手

2018年01月21日 04:10 中國時報 李文輝

大陸片面啟動M503爭議航路，在兩岸互指對方拿民眾人道需求當人質後，似乎陷入賭徒困局，然而，前美國在台協會理事主席薄瑞光最近說，這個議題追根究柢還是政治問題。但在眾所周知的原因，無法用政治方法解決的情況下，只能先透過美、日或友邦，在國際民航組織（ICAO）提出明確的航安疑慮，要求大陸比照2015年兩岸協議，在使用M503新航路時，釋出技術性善意。

此案我方立場，昨總統府認為已對台海和平現狀、區域安全穩定及飛航安全都造成嚴重衝擊。呼籲北京依據2015年兩岸所達成共識，由雙方盡速展開技術性協商。陸委會也提出4個「不要」，呼籲大陸不要迴避飛安問題、不要為兩岸技術性商談設置政治障礙、不要將其無理的片面作為反歸責於我方，更不要以廣大台商為人質。

大陸民航局則是譴責台灣拿民眾的人道需求做籌碼，對大陸採取所謂的「報復」。日前國台辦強調「通氣」，並不意味著啟用需要台灣方面的同意。

蔡政府對M503爭議設定兩個前提，大前提是「確保國安、維護飛安」。小前提是「比照2015年兩岸協議，盡速展開技術性協商，徹底解決問題」，手段卻倉卒草率，一下子就被大陸打槍。要不是正好碰上春節，恐怕連不准加班機的政策都端不出來。

要知道，即便是2015年兩岸協議，也是大陸先片面通報ICAO開通M503的5條航線，才有後續兩岸協商，那是大陸要測試太陽花學運後的兩岸關係是否受影響，協商後「釋出善意」只先開南下航線一條。如今，我方可以批評陸方「故技重施」，但此事明擺著許久，連ICAO大陸籍的祕書長柳芳都沒換人，政府早該有因應備案，卻臨陣拋出不准春節加班機的權宜之計，貽笑大方。

動漫「名偵探柯南」有次故意開槍打傷被挾持的人質，目的不是為了逮捕歹徒，而是為了救人質，因為人質受傷對歹徒是累贅。沒想到，這次M503事件，政府也對人質狠狠開了一槍，更沒想到的是，這次人質是在我們手上，簡直是作繭自縛。

(中國時報)