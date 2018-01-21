郭正亮︰建立航管機制 才是正道

綠委郭正亮（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

大陸啟用M503，蔡政府抨擊衝擊區域穩定。對此，有民進黨立委不諱言，我方一再將問題導向對岸未遵循兩岸協議，等於是把問題限縮在兩岸之間，「國際社會怎麼有理由理我們？」綠委郭正亮則建議，政府該做的是以「飛安風險」為訴求，結合交通部，說明新航線缺乏航管聯繫機制，恐釀飛安風險。

M503航線啟用後，蔡政府透過駐外代表向國際控訴此舉衝擊區域安全，但始終未獲對岸正面回應。

對此，有綠委指出，事件發生初期，我政府指控對岸破壞現狀，其實是充滿政治味；問題是，ICAO已批准航線，台灣又怎能說使用該航線是破壞現狀？

該綠委直言，我方一再強調對岸未依兩岸協議走，但對國際來說又更缺乏說服力了；因為，「當我們搬出兩岸協議的時候，代表整件事就是兩岸之間的事，國際社會怎麼有理由理我們？」

郭正亮則表示，國際重視的是飛安，因此，陸委會應結合民航局，找飛航專家召開記者會，逐一反駁陸方所稱的「飛安沒問題」；更要向國際說明若無法針對新航線建立兩岸航管機制，很可能會提升兩岸飛安風險。

郭正亮強調，蔡政府若要把焦點重新聚焦到飛安，速度就要快，不然該航線若飛了1個月卻一點問題都沒有，屆時台灣再來主張飛安疑慮，恐怕就會欠缺說服力。

也有綠委指出，在兩岸缺乏足夠信任情況下，政府對國際社會提出的「破壞現狀」訴求，很容易被大陸或國際社會理解為政治操作，因此，回歸「飛安」確實是當務之急。

此外，有綠營學界人士指出，民航局宣布研擬取消春節加班機後，若北京持續冷回應，台灣勢必陷入進退失據狀況，屆時無論批准與否，都會很棘手。

但綠委羅致政緩頰說，開放M503牽涉國安與飛航安全，所以取消春節加班機雖會造成不便，希望民眾能理解。尤其，民航局只是限制該航線上的航班，未完全切斷往來，所以他支持採取反制措施。

(中國時報)

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